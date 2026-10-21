নাবিল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা ভাতা

নাবিল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা ভাতা
নাবিল গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার (কনজিউমার প্রোডাক্টস)।
পদসংখ্যা: তিনটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস। এমবিএ ইন মার্কেটিং।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ৩৫–৫০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, গ্র্যাচুইটি, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি এবং বছরে দুটি উৎসব বোনাস।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম