সেলস ম্যানেজার নেবে প্ৰাণ গ্রুপ, পদ ১০০

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (এটিএসএম)।
পদসংখ্যা: ১০০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: শুধু মাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে কাজ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, ৬ মাস পর টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম) পদে প্রমোশনসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক (এআইবিএল)। ব্যাংকটিতে 'আইসিটি প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এফএভিপি-এভিপি)' পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পিপল্স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)। জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটির একটি পদে ২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩৫৬ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন) মুহাম্মদ সারওয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তিনটি পদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৭ নভেম্বর অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক (এআইবিএল)। ব্যাংকটিতে ‘আইসিটি প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এফএভিপি-এভিপি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: আইসিটি প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এফএভিপি-এভিপি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/স্নাতকোত্তর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫–৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পিপল্স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)। জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটির একটি পদে ২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি।
পদ সংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস। অধিকতর দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
অভিজ্ঞতা: হোটেল/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাবুর্চি হিসেবে কমপক্ষে ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ভৈরব ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা।
বেতন: শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,৮৭৬ টাকা এবং স্থায়ীকরণের পর ১৭,৩৯৪ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীরা আবেদনপত্রসহ জীবনবৃত্তান্ত, সদ্য তোলা ২ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতা সনদপত্রের ফটোকপি, দুইজন পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পেশা, পদবী, মোবাইল নম্বরসহ প্রতিষ্ঠানটির ‘মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ, পিপল্স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি), ৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭’ ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ারে/সরাসরি পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩৫৬ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন) মুহাম্মদ সারওয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে
তিনটি পদ হলো: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, হিসাব সহকারী ও অফিস সহায়ক। চলতি বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে গ্রেড-১৪ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত মোট ৮ ক্যাটাগরির ৬৬৯টি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি পদের পরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী পদের পরীক্ষা ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ও হিসাব সহকারীর পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এ জন্য প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে। প্রবেশপত্রটি এমসিকিউ, লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
প্রবেশপত্রটি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রবেশপত্রে পরীক্ষার তারিখ, সময় ও পরীক্ষাকেন্দ্র উল্লেখ থাকবে। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রবেশপত্রটির প্রিন্ট কপি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শককে প্রদর্শন করতে হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তিনটি পদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৭ নভেম্বর অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: মোটর মেকানিক, অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর এবং পাম্প অপারেটর। এর আগে চলতি বছরের ২৬ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরীক্ষা-সংক্রান্ত
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিনটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা সেগুনবাগিচায় অবস্থিত অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় ব্যবহারিক পরীক্ষা ও বেলা আড়াইটায় মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্র, আবেদনপত্রের কপিসহ সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র, অভিজ্ঞতার সনদ, কোটার প্রমাণপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি প্রদর্শনের পাশাপাশি আবেদনপত্রে দাখিল করা সব সনদ ও প্রবেশপত্র জমা দিতে হবে।
আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণস্বরূপ ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রবশপত্রই (রঙিন কপি) মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
