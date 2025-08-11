Ajker Patrika
অভিজ্ঞতা ছাড়াই অ্যারিস্টোফার্মায় চাকরি, থাকছে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অ্যারিস্টোফার্মা লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির এক ধরনের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার।

পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: প্রাসঙ্গিক কাজে ১–২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বাধিক ৩২ বছর।

নিয়োগের স্থান: বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায়।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: বার্ষিক ৪টি বোনাস, বিদেশ ভ্রমণ এবং সাফল্যের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রণোদনা, কর্মচারী সহায়তা তহবিল এবং গ্রুপ জীবনবীমা, বিবাহ ভাতা, সন্তানের জন্ম এবং স্কুল ভর্তি ভাতা, স্মার্টফোন, মোটরসাইকেল, ছুটি নগদীকরণ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

