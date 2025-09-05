Ajker Patrika
কর্মী নেবে এনজিও সংস্থা পল্লী বিকাশ কেন্দ্র

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)। প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: ড্রাইভার (গাড়িচালক)।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাস (এসএসসি পাস অগ্রাধিকার)।

অভিজ্ঞতা: যেকোনো প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৮ বছরের ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা (এনজিও/সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রধিকার)।

বয়সসীমা: ২৫-৩৫ বছর। তবে অধিক অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

কর্মস্থল: প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন শাখা অফিসে যাতায়াত করতে হবে)।

বেতন: শিক্ষানবিশকালে মাসিক বেতন সর্বসাকূল্য ২২,০০০ টাকা এবং স্থায়ীকরণের পর মাসিক বেতন ২৫,১২৫ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানটির নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি, উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে চিকিৎসা অনুদান, মাতৃত্ব/পিতৃত্ব ছুটি সুবিধাসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত (সচল মোবাইল নম্বর ও ইমেইল এড্রেসসহ), জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি, সকল শিক্ষাগত সার্টিফিকেটের কপি, অভিজ্ঞতা ও ট্রেনিং সার্টিফিকেটের কপি এবং ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবিসহ নির্ধারিত ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ারের মাধ্যমে লিখিত আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানো ঠিকানা: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পল্লী বিকাশ কেন্দ্র, ওয়াসী টাওয়ার, ৫৭২/কে (১১তলা), মিরপুর ডিওএইচএস রোড (ইসিবি চত্বরের কাছে), মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬। ই-মেইল– [email protected]

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

