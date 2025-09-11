রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে চাকরি, বেতন ৮০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। প্রতিষ্ঠানটির ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল ৯ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্সে এমবিএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট, আউটলুক, আর্থিক সফটওয়্যার (ট্যালি) এবং ইন্টারনেট টুল ইত্যাদিতে দক্ষতা। বাংলাদেশ কর এবং ভ্যাট বিধি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। ভালো টাইপিং দক্ষতাসহ বাংলা এবং ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৮০,০০০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
