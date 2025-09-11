Ajker Patrika
রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে চাকরি, বেতন ৮০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। প্রতিষ্ঠানটির ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল ৯ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্সে এমবিএ।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট, আউটলুক, আর্থিক সফটওয়্যার (ট্যালি) এবং ইন্টারনেট টুল ইত্যাদিতে দক্ষতা। বাংলাদেশ কর এবং ভ্যাট বিধি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। ভালো টাইপিং দক্ষতাসহ বাংলা এবং ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৮০,০০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

