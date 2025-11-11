Ajker Patrika
এনজিও

কর্মী নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনার, (সফট স্কিল)।

পদসংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোশ্যাল সায়েন্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জেন্ডার স্টাডিজ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার), গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ।

বেতন: ৪৫,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

