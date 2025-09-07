Ajker Patrika
৪৫ হাজার টাকা বেতনে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে চাকরি

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশে (আইসিবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘মেডিকেল রিটেইনার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল রিটেইনার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) স্বীকৃত মেডিকেল কলেজ থেকে ন্যূনতম এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে। মেডিসিন বিষয়ে এফসিপিএস/এমআরসিপি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতা: চিকিৎসা কাজে কমপক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিলযোগ্য।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৬২ বছর।

মাসিক রিটেইনার ফি: ৪৫,০০০ টাকা।

উৎসব বোনাস: মাসিক রিটেইনার ফির ৫০% হারে দুটি ঈদ উৎসবে বোনাস দেওয়া হবে।

নববর্ষ ভাতা: মাসিক রিটেইনার ফির ২০% হারে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, নাগরিকত্ব সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন সনদ, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত অনুলিপি এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: উপ-মহাব্যবস্থাপক, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল # ১৪), ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

