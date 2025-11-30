এটিইও পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৯৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কমিশনের সুপারিশ করা প্রার্থীদের করা রিট পিটিশনের রায় ও মহামান্য আপিল বিভাগের সিভিল রিভিউ পিটিশনের রায় ও আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিটিশনারদের মধ্য থেকে এসব প্রার্থীর শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অবশিষ্ট রিট পিটিশনারদেরকে পর্যায়ক্রমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন নন-ক্যাডারভুক্ত ১০ম গ্রেডের পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা কর্ম কমিশন সংরক্ষণ করে বলেও এতে জানানো হয়।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: অ্যাডোবি ক্রিয়েটিভ স্যুট, ইনডিজাইন এবং সম্পর্কিত সফটওয়্যার সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ বছ।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে (বিজেএসসি) অফিস সহায়ক পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
গত ২৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এ জি এম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ ডিসেম্বর (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ ও বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের কেন্দ্রগুলোয় একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনকারীরা তাঁদের প্রবেশপত্র প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। যেসব আবেদনকারী আবেদন ফরমে মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেননি, তাঁদের স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীদের নামের তালিকা বিজেএসসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে (বিজেএসসি) অফিস সহায়ক পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
গত ২৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এ জি এম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ ডিসেম্বর (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ ও বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের কেন্দ্রগুলোয় একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনকারীরা তাঁদের প্রবেশপত্র প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। যেসব আবেদনকারী আবেদন ফরমে মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেননি, তাঁদের স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীদের নামের তালিকা বিজেএসসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
শাহ বিলিয়া জুলফিকার
বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী তালিকাভুক্তির জন্য ২৯ নভেম্বর পূর্বনির্ধারিত এনরোলমেন্ট এমসিকিউ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এ পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। বার কাউন্সিলের প্রিলি পরীক্ষা নতুন আইনজীবীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং পেশাগত জীবনের ভিত্তি গড়ার সুবর্ণ সুযোগ। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন আইনগ্রন্থ প্রণেতা ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মেহেদী হাসান। তাঁর কথাগুলো শুনে লিখেছেন শাহ বিলিয়া জুলফিকার।
বার কাউন্সিল পরীক্ষার সিলেবাস
প্রিলি এবং লিখিত পরীক্ষায় ৭টি আইনের ওপর বার কাউন্সিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে:
১. দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮।
২. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭।
৩. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮।
৪. দণ্ডবিধি, ১৮৬০।
৫. সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২।
৬. তামাদি আইন, ১৯০৮ ও
৭. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আদেশ ও বিধিমালা, ১৯৭২।
প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মানবণ্টন
বার কাউন্সিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ এবং পরীক্ষার সময় ১ ঘণ্টা। মোট সাতটি বিষয়ে বণ্টিত প্রশ্ন থেকে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ থেকে ২০টি, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ থেকে ১০টি এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ থেকে ২০টি প্রশ্ন থাকে। পাশাপাশি দণ্ডবিধি, ১৮৬০ থেকে ২০টি, সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ থেকে ১৫টি এবং তামাদি আইন, ১৯০৮ থেকে ১০টি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া পেশাগত আচরণ, বার কাউন্সিল রুলস এবং লিগ্যাল ডিসিশন থেকে আরও ৫টি প্রশ্ন নির্ধারিত রয়েছে।
প্রিলি পাস করতে লক্ষণীয় বিষয়
বার কাউন্সিল পরীক্ষার তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও প্রতিযোগিতামূলক ধাপ হলো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, যা আইন শিক্ষার্থীদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা হিসেবে পরিচিত। এ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০, যেখানে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজন ৫০ মার্কস, তবে বাস্তবে পাসের হার মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশ, যা নির্দেশ করে যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র। এত কমসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করতে পারার পেছনে প্রধান কারণ হলো পরীক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত, সঠিকভাবে এবং একটানা অধ্যয়ন না করা, মূল আইন চর্চা এড়িয়ে শর্টকাটে পাস করার চেষ্টা করা। তাই ধারাবাহিক অধ্যয়ন ছাড়া প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হওয়া অত্যন্ত কঠিন।
বার কাউন্সিল পরীক্ষার জন্য ৬টি আইনের গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন
১। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭
২। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৩। দণ্ডবিধি, ১৮৬০
৪। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
৫। তামাদি আইন, ১৯০৮
৬। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮
আদেশ: ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৬, ৩৮, ৩৯, ৪১
মূল আইনের পাশাপাশি যা পড়তে হবে
মূল আইন পড়লেই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হওয়া সম্ভব নয়। অনেক পরীক্ষার্থী মূল আইন পড়লেও বিগত সালের প্রশ্ন প্যাটার্ন বোঝার অভাবে বা মূল আইনের জটিল উপস্থাপনার কারণে আইনটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন না। তাই মূল আইনের পাশাপাশি একটি গাইডবই রাখা অত্যন্ত জরুরি। যেখানে আইনগুলোকে সহজ, সাবলীল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। গাইডবইয়ে বিগত বছরের বার কাউন্সিল এবং জুডিশিয়ারির প্রশ্নও দেওয়া থাকে। এটি পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে সহায়ক।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (এটিএসএম)।
পদসংখ্যা: ১০০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: শুধু মাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে কাজ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, ৬ মাস পর টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম) পদে প্রমোশনসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
