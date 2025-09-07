Ajker Patrika
১২ কর্মী নেবে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

১২ কর্মী নেবে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনে (বিটিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিটিসির ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের যোগ্যতা।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক, ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস। হালকা ও ভারী মোটরযান চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

