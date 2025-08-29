Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৪

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ‘সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/মানব সম্পদ)’ পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বোর্ডের পরিচালক হাসিনা বেগম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর বোর্ডের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচিত প্রার্থীদের ডাকযোগে নিয়োগপত্র পাঠানো হবে। নিয়োগপত্রের সঙ্গে বেশকিছু শর্ত যুক্ত থাকবে। এসব শর্তসাপেক্ষে প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। শর্তাবলি প্রার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর খিলক্ষেতে অবস্থিত বোর্ডের সদর দপ্তর ভবনে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাগজাদি সংগ্রহ করতে হবে।

এরপর ৮ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির পরিদপ্তরে অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরিত হবে। নির্ধারিত সময়ে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর না করলে নিয়োগপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ পরীক্ষাচাকরির খবরচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

‘গ্রেপ্তার জাসদ নেতাকে থানায় সমাদর’, ওসিসহ তিন কর্মকর্তা প্রত্যাহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৪

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৪

কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন