পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৪

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ‘সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/মানব সম্পদ)’ পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
বোর্ডের পরিচালক হাসিনা বেগম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর বোর্ডের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচিত প্রার্থীদের ডাকযোগে নিয়োগপত্র পাঠানো হবে। নিয়োগপত্রের সঙ্গে বেশকিছু শর্ত যুক্ত থাকবে। এসব শর্তসাপেক্ষে প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। শর্তাবলি প্রার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর খিলক্ষেতে অবস্থিত বোর্ডের সদর দপ্তর ভবনে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাগজাদি সংগ্রহ করতে হবে।
এরপর ৮ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির পরিদপ্তরে অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরিত হবে। নির্ধারিত সময়ে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর না করলে নিয়োগপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।
