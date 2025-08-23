মৎস্য অধিদপ্তরের এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০০

চাকরি ডেস্ক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত ‘উপসহকারী প্রকৌশলী’ পদের বাছাই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে মোট ১০০ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দূরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ২২ জুলাই এ নিয়োগের বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কর্ম কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে। বাছাই পরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।
কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর ঘাটতি পাওয়া গেলে, মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে ওই প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাবলি পরবর্তীকালে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
