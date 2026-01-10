Ajker Patrika
বিটিসিএলের হিসাবরক্ষক পদের ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) হিসাবরক্ষক পদে অনুষ্ঠিত প্রাক্‌-যাচাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ৬৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটির জিএম (আর অ্যান্ড টি) মো. খালেদ মামুন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। লিখিত পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) বেলা সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত রাজধানীর উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাক্‌-যাচাই পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রবেশপত্রই লিখিত পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে। এর আগে, ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির হিসাবরক্ষক পদের নিয়োগের প্রাক্‌-যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

