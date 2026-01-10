বিটিসিএলের হিসাবরক্ষক পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) হিসাবরক্ষক পদে অনুষ্ঠিত প্রাক্-যাচাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ৬৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানটির জিএম (আর অ্যান্ড টি) মো. খালেদ মামুন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। লিখিত পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) বেলা সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত রাজধানীর উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রাক্-যাচাই পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রবেশপত্রই লিখিত পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে। এর আগে, ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির হিসাবরক্ষক পদের নিয়োগের প্রাক্-যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেইনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২৬ মিনিট আগে
অনেকের ধারণা, সারা দিন কাজের চাপে ডুবে থাকা বা অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকাই হলো ‘প্রোডাকটিভিটি’ বা কর্মদক্ষতা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিষয়টি তা নয়। সত্যিকারের প্রোডাকটিভিটি হলো মানসিক প্রশান্তি বজায় রেখে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ সম্পন্ন করা।৩ ঘণ্টা আগে
চোখ বন্ধ করে একবার ভাবুন তো, আগামী এক বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান? হয়তো সমুদ্রের পারে নিজের একটি ভিলা, কিংবা করপোরেট অফিসের কাঙ্ক্ষিত সেই চেয়ারটিতে। আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানের বিশাল শূন্যতা পেরোতে গিয়ে অনেকে পথ হারিয়ে ফেলি।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার (সিআইএসও) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে