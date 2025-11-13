পরমাণু কমিশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির সংস্থাপন বিভাগের প্রধান মো. শামিম হক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে মোট ৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
এর আগে, ৮ নভেম্বর এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়, তারিখ ও স্থান পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.baec.gov.bd) প্রকাশ করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য কোনো ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির সংস্থাপন বিভাগের প্রধান মো. শামিম হক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে মোট ৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
এর আগে, ৮ নভেম্বর এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়, তারিখ ও স্থান পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.baec.gov.bd) প্রকাশ করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য কোনো ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না।
চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির সংস্থাপন বিভাগের প্রধান মো. শামিম হক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে মোট ৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
এর আগে, ৮ নভেম্বর এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়, তারিখ ও স্থান পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.baec.gov.bd) প্রকাশ করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য কোনো ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির সংস্থাপন বিভাগের প্রধান মো. শামিম হক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে মোট ৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
এর আগে, ৮ নভেম্বর এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়, তারিখ ও স্থান পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.baec.gov.bd) প্রকাশ করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য কোনো ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংক সমন্বিতভাবে প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে সাতটি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে মোট ৮৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন মো. জাহিদুল ইসলাম। ৪৩তম বিসিএসে অংশ নিয়ে বর্তমানে কর পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর ভাইভার অভিজ্ঞতার আলোকে নমুনা ভাইভাটি তুলে ধরেছেন মোছা. জেলি খাতুন।৬ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৬৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।১৪ ঘণ্টা আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ অপারেটিং অফিসার, (মেঘনা রি-রোলিং অ্যান্ড স্টিল মিলস লিমিটেড)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি। প্রার্থীদের ইস্পাত বিষয়ে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কুমিল্লা (মেঘনা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ অপারেটিং অফিসার, (মেঘনা রি-রোলিং অ্যান্ড স্টিল মিলস লিমিটেড)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি। প্রার্থীদের ইস্পাত বিষয়ে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কুমিল্লা (মেঘনা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংক সমন্বিতভাবে প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে সাতটি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে মোট ৮৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন মো. জাহিদুল ইসলাম। ৪৩তম বিসিএসে অংশ নিয়ে বর্তমানে কর পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর ভাইভার অভিজ্ঞতার আলোকে নমুনা ভাইভাটি তুলে ধরেছেন মোছা. জেলি খাতুন।৬ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৬৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।১৪ ঘণ্টা আগে
চাকরি ডেস্ক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংক সমন্বিতভাবে প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে সাতটি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে মোট ৮৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসার (ক্যাশ)।
পদসংখ্যা: ৮৫২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোয় ন্যূনতম একটিতে প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরকারনির্ধারিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।
ব্যাংকগুলো: সোনালী ব্যাংক পিএলসি (৩৪টি), অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি (৩০০টি), রূপালী ব্যাংক পিএলসি (২০০টি), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি (৪১টি), বেসিক ব্যাংক লিমিটেড (৪৮টি), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (১৬১টি) এবং প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক (৭টি)।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদন ফি: ২০০ টাকা।
সতর্কতা: একজন প্রার্থী কোনো একটি পদের বিপরীতে একবারই আবেদন দাখিল করতে পারবেন। দাখিল করা আবেদন পরিবর্তন, পরিমার্জন কিংবা বাতিল করা যাবে না। কাজেই আবেদন দাখিলের আগে সিভিতে উল্লিখিত তথ্যাদির (নাম, পিতা ও মাতার নাম ইত্যাদি) সঠিকতা এবং প্রতিষ্ঠান পছন্দক্রম সতর্কতার সঙ্গে যাচাইপূর্বক আবেদন দাখিল করতে হবে।
আবেদনে প্রদত্ত সার্বিক তথ্য, ছবি, স্বাক্ষর ইত্যাদি ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে। অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্যসম্বলিত আবেদন কোনো ধরনের যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংক সমন্বিতভাবে প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে সাতটি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে মোট ৮৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসার (ক্যাশ)।
পদসংখ্যা: ৮৫২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোয় ন্যূনতম একটিতে প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরকারনির্ধারিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।
ব্যাংকগুলো: সোনালী ব্যাংক পিএলসি (৩৪টি), অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি (৩০০টি), রূপালী ব্যাংক পিএলসি (২০০টি), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি (৪১টি), বেসিক ব্যাংক লিমিটেড (৪৮টি), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (১৬১টি) এবং প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক (৭টি)।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদন ফি: ২০০ টাকা।
সতর্কতা: একজন প্রার্থী কোনো একটি পদের বিপরীতে একবারই আবেদন দাখিল করতে পারবেন। দাখিল করা আবেদন পরিবর্তন, পরিমার্জন কিংবা বাতিল করা যাবে না। কাজেই আবেদন দাখিলের আগে সিভিতে উল্লিখিত তথ্যাদির (নাম, পিতা ও মাতার নাম ইত্যাদি) সঠিকতা এবং প্রতিষ্ঠান পছন্দক্রম সতর্কতার সঙ্গে যাচাইপূর্বক আবেদন দাখিল করতে হবে।
আবেদনে প্রদত্ত সার্বিক তথ্য, ছবি, স্বাক্ষর ইত্যাদি ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে। অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্যসম্বলিত আবেদন কোনো ধরনের যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন মো. জাহিদুল ইসলাম। ৪৩তম বিসিএসে অংশ নিয়ে বর্তমানে কর পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর ভাইভার অভিজ্ঞতার আলোকে নমুনা ভাইভাটি তুলে ধরেছেন মোছা. জেলি খাতুন।৬ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৬৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।১৪ ঘণ্টা আগে
চাকরি ডেস্ক
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন মো. জাহিদুল ইসলাম। ৪৩তম বিসিএসে অংশ নিয়ে বর্তমানে কর পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর ভাইভার অভিজ্ঞতার আলোকে নমুনা ভাইভাটি তুলে ধরেছেন মোছা. জেলি খাতুন।
কলবেল বাজানোর পর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতেই চেয়ারম্যান স্যার বসতে বললেন।
চেয়ারম্যান স্যার: আপনি তো নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ করেছেন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার।
চেয়ারম্যান স্যার: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও বিসিএস দিলেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, আমার বাবা-মা সরকারি চাকরিজীবী। তাঁদের অনুপ্রেরণায় আমিও বিসিএস দিতে আগ্রহী হই।
এক্সটার্নাল ১: ভেরি গুড (সনদগুলো দেখতে দেখতে)। আপনার জন্মদিন দেখছি ২৭ ডিসেম্বর। সেদিন কী বার ছিল জানেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, সেদিন সোমবার ছিল।
এক্সটার্নাল ১: সোমবারে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মদিন আছে বলে জানেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
এক্সটার্নাল ২: So you are a student of BBA. Tell me what is Theory ‘X’ and Theory ‘Y’ by Douglas McGregor.
মো. জাহিদুল ইসলাম: Sir, in Theory X it is assumed that employees are not willing to work hard and are not self-motivated, while in Theory Y it is assumed that employees are self-motivated and willing to work by themselves.
এক্সটার্নাল ১: জনমিতিক লভ্যাংশ বলতে কী বোঝায়? এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কী?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, জনমিতিক লভ্যাংশ হলো যখন একটি দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি থাকে। বাংলাদেশ ২০১১ সালে জনমিতিক লভ্যাংশে প্রবেশ করেছে, যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হয়।
এক্সটার্নাল ২: সুনীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো বলুন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগাতে দক্ষ ও কারিগরি জনবলের অভাব এবং সমুদ্রদূষণ অন্যতম চ্যালেঞ্জ।
এক্সটার্নাল ১: আচ্ছা, বলুন তো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ডিসেম্বর মাসে কী কী গুরুত্বপূর্ণ তারিখ আছে?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস।
এক্সটার্নাল ১: আর ২৫ ডিসেম্বর?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, ২৫ ডিসেম্বর খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা বড়দিন উদ্যাপন করে।
এক্সটার্নাল ১: সেটাও তো বলা উচিত ছিল।
মো. জাহিদুল ইসলাম: সরি, স্যার।
এক্সটার্নাল ২: বলুন তো, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবে কী লেখা আছে?
মো. জাহিদুল ইসলাম: ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’—দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
এক্সটার্নাল ১: তারপর?
মো. জাহিদুল ইসলাম: মাফ করবেন স্যার, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।
চেয়ারম্যান স্যার: Tell me the difference between Government and Governance.
মো. জাহিদুল ইসলাম: Government focuses on initiating rules and regulations and governance focuses on implementing those rules and regulations into actions.
চেয়ারম্যান স্যার: গুড (মৃদু হেসে)। আপনি কি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: না স্যার, আমি বাংলা মাধ্যমেই পড়েছি।
চেয়ারম্যান স্যার: আপনাদের নর্থ সাউথের অনেক শিক্ষার্থী তো দেশের বাইরে যায়, আপনি যাচ্ছেন না কেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, আমার মনে হয়েছে, দেশে থেকে দেশের সেবা করতেই বেশি আনন্দ পাব।
চেয়ারম্যান স্যার: ধন্যবাদ, আপনি এখন যেতে পারেন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: ধন্যবাদ স্যার।
সালাম দিয়ে সনদগুলো হাতে নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে কক্ষ থেকে বের হয়ে আসি।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন মো. জাহিদুল ইসলাম। ৪৩তম বিসিএসে অংশ নিয়ে বর্তমানে কর পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর ভাইভার অভিজ্ঞতার আলোকে নমুনা ভাইভাটি তুলে ধরেছেন মোছা. জেলি খাতুন।
কলবেল বাজানোর পর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতেই চেয়ারম্যান স্যার বসতে বললেন।
চেয়ারম্যান স্যার: আপনি তো নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ করেছেন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার।
চেয়ারম্যান স্যার: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও বিসিএস দিলেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, আমার বাবা-মা সরকারি চাকরিজীবী। তাঁদের অনুপ্রেরণায় আমিও বিসিএস দিতে আগ্রহী হই।
এক্সটার্নাল ১: ভেরি গুড (সনদগুলো দেখতে দেখতে)। আপনার জন্মদিন দেখছি ২৭ ডিসেম্বর। সেদিন কী বার ছিল জানেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, সেদিন সোমবার ছিল।
এক্সটার্নাল ১: সোমবারে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মদিন আছে বলে জানেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
এক্সটার্নাল ২: So you are a student of BBA. Tell me what is Theory ‘X’ and Theory ‘Y’ by Douglas McGregor.
মো. জাহিদুল ইসলাম: Sir, in Theory X it is assumed that employees are not willing to work hard and are not self-motivated, while in Theory Y it is assumed that employees are self-motivated and willing to work by themselves.
এক্সটার্নাল ১: জনমিতিক লভ্যাংশ বলতে কী বোঝায়? এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কী?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, জনমিতিক লভ্যাংশ হলো যখন একটি দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি থাকে। বাংলাদেশ ২০১১ সালে জনমিতিক লভ্যাংশে প্রবেশ করেছে, যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হয়।
এক্সটার্নাল ২: সুনীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো বলুন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগাতে দক্ষ ও কারিগরি জনবলের অভাব এবং সমুদ্রদূষণ অন্যতম চ্যালেঞ্জ।
এক্সটার্নাল ১: আচ্ছা, বলুন তো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ডিসেম্বর মাসে কী কী গুরুত্বপূর্ণ তারিখ আছে?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস।
এক্সটার্নাল ১: আর ২৫ ডিসেম্বর?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, ২৫ ডিসেম্বর খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা বড়দিন উদ্যাপন করে।
এক্সটার্নাল ১: সেটাও তো বলা উচিত ছিল।
মো. জাহিদুল ইসলাম: সরি, স্যার।
এক্সটার্নাল ২: বলুন তো, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবে কী লেখা আছে?
মো. জাহিদুল ইসলাম: ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’—দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
এক্সটার্নাল ১: তারপর?
মো. জাহিদুল ইসলাম: মাফ করবেন স্যার, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।
চেয়ারম্যান স্যার: Tell me the difference between Government and Governance.
মো. জাহিদুল ইসলাম: Government focuses on initiating rules and regulations and governance focuses on implementing those rules and regulations into actions.
চেয়ারম্যান স্যার: গুড (মৃদু হেসে)। আপনি কি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: না স্যার, আমি বাংলা মাধ্যমেই পড়েছি।
চেয়ারম্যান স্যার: আপনাদের নর্থ সাউথের অনেক শিক্ষার্থী তো দেশের বাইরে যায়, আপনি যাচ্ছেন না কেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, আমার মনে হয়েছে, দেশে থেকে দেশের সেবা করতেই বেশি আনন্দ পাব।
চেয়ারম্যান স্যার: ধন্যবাদ, আপনি এখন যেতে পারেন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: ধন্যবাদ স্যার।
সালাম দিয়ে সনদগুলো হাতে নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে কক্ষ থেকে বের হয়ে আসি।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংক সমন্বিতভাবে প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে সাতটি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে মোট ৮৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৬৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।১৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৬৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
আজ বুধবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপে এই দুই বিভাগের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ১৪ নভেম্বর থেকে, চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।
এর আগে ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ) জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এ ধাপে শূন্য পদের সংখ্যা ১০ হাজার ২১৯টি। ৮ নভেম্বর থেকে এ ধাপের অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে, যা চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত।
চলতি বছরের ২৮ আগস্ট রাতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫-এর প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৩১ আগস্ট গঠিত হয় আট সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ কমিটি। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সদস্যসচিব অধিদপ্তরের (পলিসি ও অপারেশন) পরিচালক। এ ছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও সরকারি কর্ম কমিশনের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন এই কমিটিতে।
পরে ২ নভেম্বর সংশোধিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫ প্রকাশ করা হয়। এতে সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক পদ বাদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫-এ কিছু শব্দগত পরিবর্তনও করা হয়।
দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৬৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
আজ বুধবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপে এই দুই বিভাগের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ১৪ নভেম্বর থেকে, চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।
এর আগে ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ) জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এ ধাপে শূন্য পদের সংখ্যা ১০ হাজার ২১৯টি। ৮ নভেম্বর থেকে এ ধাপের অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে, যা চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত।
চলতি বছরের ২৮ আগস্ট রাতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫-এর প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৩১ আগস্ট গঠিত হয় আট সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ কমিটি। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সদস্যসচিব অধিদপ্তরের (পলিসি ও অপারেশন) পরিচালক। এ ছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও সরকারি কর্ম কমিশনের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন এই কমিটিতে।
পরে ২ নভেম্বর সংশোধিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫ প্রকাশ করা হয়। এতে সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক পদ বাদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫-এ কিছু শব্দগত পরিবর্তনও করা হয়।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংক সমন্বিতভাবে প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে সাতটি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে মোট ৮৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন মো. জাহিদুল ইসলাম। ৪৩তম বিসিএসে অংশ নিয়ে বর্তমানে কর পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর ভাইভার অভিজ্ঞতার আলোকে নমুনা ভাইভাটি তুলে ধরেছেন মোছা. জেলি খাতুন।৬ ঘণ্টা আগে