২৯ কর্মী নেবে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৭
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৬টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্টোরকিপার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ডায়েট ক্লার্ক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৯টি।

যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

