২৯ কর্মী নেবে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৬টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ডায়েট ক্লার্ক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৯টি।
যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১২ ক্যাটাগরির পদে মোট ৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী রোববার (৩০ নভেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: নগর পরিকল্পনাবিদ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: কনসালট্যান্ট (গাইনি অ্যান্ড অবস/অ্যানেসথেসিয়া/ প্যাথলজি/ হৃদ্রোগ/অর্থোপেডিক/ ডায়াবেটোলজি/চক্ষু/নাক-কান-গলা/ত্বক/মেডিসিন/সার্জারি)।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাসহ এমসিপিএস/এফসিপিএস/এমডি/এমএস ডিগ্রিসহ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ২৫,০০০-৬৫,৩৫০ টাকা।
পদের নাম: নিরীক্ষা কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য অনুষদের অনুমোদিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী স্থপতি (ল্যান্ডস্কেল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন টেক্সটাইল এবং টেক্সটাইলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে পুর প্রকৌশলে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: যন্ত্র প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: নিরীক্ষা অধিক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী নিরীক্ষক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সড়ক তদারককারী।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা jobccc.gov.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক ৭ ক্যাটাগরির পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।
পদের নাম: নৌস্থপতি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সহকারী (নৌস্থপতি) সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/সহকারী নৌস্থপতি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি।
বয়সসীমা: ৩০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সহকারী নৌস্থপতি।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নৌস্থাপত্য বা সমমানের ডিগ্রি।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/মেরিন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল বিষয়ে ডিগ্রি।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স পাস।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: জুনিয়র ড্রাফটসম্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন শিপবিল্ডিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স পাস।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীদের সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, খুলনা’-এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের একটি পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/এইচএসসি পাস হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ২৯ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। এ ছাড়া কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (টিএএমই)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রার্থীদের বি১.১ এবং বি২ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এই নিয়োগ সম্পন্ন হবে। দুই বছরের এই প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ।
পদের নাম: ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার (টিএএমই)।
যে ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে: বি১.১ (উড়োজাহাজের টারবাইন ইঞ্জিন) এবং বি২ (উড়োজাহাজের ইলেকট্রনিকস ব্যবস্থা)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাস হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫ থাকতে হবে এবং ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও রসায়ন– এই চার বিষয়ে পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৪ থাকতে হবে। অন্যদিকে যারা ‘ও’ লেভেল এবং ‘এ’ লেভেল পাস করেছেন, তাদের ‘ও’ লেভেলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও রসায়নে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেড এবং ‘এ’ লেভেলে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেড থাকা বাধ্যতামূলক।
অন্যান্য যোগ্যতা
জিইডি সনদধারীরা এ পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। প্রার্থীর ন্যূনতম উচ্চতা হতে হবে ১৬০ সেন্টিমিটার বা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ইংরেজি ভাষায় লিখিত ও মৌখিক—উভয় ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। বিএমআই ১৮–২৫-এর মধ্যে হতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীর এমন কোনো শারীরিক অক্ষমতা থাকা যাবে না, যা এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজের সক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে।
প্রার্থীদের চোখে কোনো ধরনের সমস্যা থাকা যাবে না; দৃষ্টিশক্তি ৬/৬ বা সংশোধিত হতে হবে। রং শনাক্ত করার সক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই অধূমপায়ী, মদ্যপানমুক্ত ও যেকোনো নেশা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। পাশাপাশি কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড থাকলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
বাছাই প্রক্রিয়া
শুধু সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের প্রথমে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে, যা দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পার্ট ‘এ’-তে থাকবে বুদ্ধিমত্তা, অ্যাপটিটিউড, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা, সময় এক ঘণ্টা।
পার্ট ‘বি’-তে একই বিষয়সমূহ নিয়ে ১০০ নম্বরের বর্ণনামূলক পরীক্ষা হবে, সময় এক ঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তী ধাপে সাইকোমেট্রিক টেস্ট, মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা) এবং মেডিকেল পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা
প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচিত প্রার্থীরা এয়ারক্রাফট মেকানিক হিসেবে যোগদান করবেন। যেখানে বেতন নির্ধারিত হবে মডিউল পরীক্ষায় পাসের ওপর ভিত্তি করে। শুরুতে বেতন হবে মাসে ৩৫ হাজার টাকা। ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী মোট ১২ বা ১৩টি মডিউল পাস করতে হবে। পরবর্তী সময় বেসিক লাইসেন্স অর্জন করার পর মাসিক বেতন হবে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। আর টাইপ রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উন্নীত হলে বেতন হবে দুই লাখ টাকা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা আরও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ ডিসেম্বর,২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
