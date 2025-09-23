নৌবাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ৪৩০

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাহিনীটিতে নাবিক, মহিলা নাবিক ও এমওডিসি (নৌ) পদে ৪৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ৪০০ জন পুরুষ ও ৩০ জন নারী রয়েছেন। আগ্রহী যেকোনো জেলার প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: ডিই/ইউসি (সিম্যান, কমিউনিকেশন ও টেকনিক্যাল)।
পদসংখ্যা: ২৮০টি (পুরুষ)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬৭.৫ সেন্টিমিটার।
পদের নাম: রেগুলেটিং।
পদসংখ্যা: ১২টি (পুরুষ), ৮টি (মহিলা)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৭২.৫ (পুরুষ), ১৬০.০২ (মহিলা)।
পদের নাম: রাইটার।
পদসংখ্যা: ১৮টি (পুরুষ), ৪টি (মহিলা)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ), ১৫৭.৪৮ (মহিলা)।
পদের নাম: স্টোর।
পদসংখ্যা: ১৪টি (পুরুষ), ৪টি (মহিলা)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ), ১৫৭.৪৮ (মহিলা)।
পদের নাম: মিউজিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ৮টি (পুরুষ)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ)।
পদের নাম: মেডিকেল।
পদসংখ্যা: ১০টি (পুরুষ), ৬টি (মহিলা)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জীববিজ্ঞানসহ ন্যূনতম এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ), ১৫৭.৪৮ (মহিলা)।
পদের নাম: কুক।
পদসংখ্যা: ২৫টি (পুরুষ)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ)।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ)।
পদের নাম: স্টুয়ার্ড।
পদসংখ্যা: ১০টি (পুরুষ), ৮টি (মহিলা)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ)।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ), ১৫৭.৪৮ (মহিলা)।
পদের নাম: টোপাস।
পদসংখ্যা: ১৫টি (পুরুষ)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ)।
পদের নাম: এমওডিসি (নৌ)।
পদসংখ্যা: ৮টি (পুরুষ)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ)।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬৭.৫ (পুরুষ)।
আবেদন ফি: ৩০০ টাকা
বেতন ও ভাতা: সশস্ত্র বাহিনীর বেতনকাঠামো অনুযায়ী।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
