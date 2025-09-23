Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

নৌবাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ৪৩০

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাহিনীটিতে নাবিক, মহিলা নাবিক ও এমওডিসি (নৌ) পদে ৪৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ৪০০ জন পুরুষ ও ৩০ জন নারী রয়েছেন। আগ্রহী যেকোনো জেলার প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: ডিই/ইউসি (সিম্যান, কমিউনিকেশন ও টেকনিক্যাল)।

পদসংখ্যা: ২৮০টি (পুরুষ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬৭.৫ সেন্টিমিটার।

পদের নাম: রেগুলেটিং।

পদসংখ্যা: ১২টি (পুরুষ), ৮টি (মহিলা)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৭২.৫ (পুরুষ), ১৬০.০২ (মহিলা)।

পদের নাম: রাইটার।

পদসংখ্যা: ১৮টি (পুরুষ), ৪টি (মহিলা)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ), ১৫৭.৪৮ (মহিলা)।

পদের নাম: স্টোর।

পদসংখ্যা: ১৪টি (পুরুষ), ৪টি (মহিলা)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ), ১৫৭.৪৮ (মহিলা)।

পদের নাম: মিউজিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ৮টি (পুরুষ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান [মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ]।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ)।

পদের নাম: মেডিকেল।

পদসংখ্যা: ১০টি (পুরুষ), ৬টি (মহিলা)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জীববিজ্ঞানসহ ন্যূনতম এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ), ১৫৭.৪৮ (মহিলা)।

পদের নাম: কুক।

পদসংখ্যা: ২৫টি (পুরুষ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ)।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ)।

পদের নাম: স্টুয়ার্ড।

পদসংখ্যা: ১০টি (পুরুষ), ৮টি (মহিলা)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ)।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ), ১৫৭.৪৮ (মহিলা)।

পদের নাম: টোপাস।

পদসংখ্যা: ১৫টি (পুরুষ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬২.৫ (পুরুষ)।

পদের নাম: এমওডিসি (নৌ)।

পদসংখ্যা: ৮টি (পুরুষ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ)।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৬৭.৫ (পুরুষ)।

আবেদন ফি: ৩০০ টাকা

বেতন ও ভাতা: সশস্ত্র বাহিনীর বেতনকাঠামো অনুযায়ী।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৫ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
