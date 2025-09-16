Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

আরডিএর এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮২

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০৩
আরডিএর এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮২

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়ার নবম গ্রেডের সহকারী পরিচালক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্ম সচিব মোসা. কামরুন্নাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৩ অক্টোবর (শুক্রবার) বেলা সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, ১৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
