আরডিএর এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮২

চাকরি ডেস্ক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়ার নবম গ্রেডের সহকারী পরিচালক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্ম সচিব মোসা. কামরুন্নাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৩ অক্টোবর (শুক্রবার) বেলা সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, ১৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক (এনজিও)। প্রতিষ্ঠানটির ফিন্যান্স, অ্যাডমিন ও লজিস্টিকস, এইচসিএমপি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।২৯ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)। বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার (বিএফসিসি)-এর উৎপাদন শাখায় কিচেন ও বেকারি ইউনিটে ছয় মাসের জন্য ইন্টার্নশিপের সুযোগ মিলছে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সম্মানীর বিনিময়ে এই ইন্টার্নশিপে অংশ নিতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। প্রতিষ্ঠানটির অ্যাডমিন এবং এইচআর বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে