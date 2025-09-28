সহকারী জজ নিয়োগের আবেদন শেষ ৩০ সেপ্টেম্বর, পরীক্ষা ১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে আবেদন আগামী মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) শেষ হচ্ছে। আবেদন শেষে আগামী ১ নভেম্বর (শনিবার) ঢাকায় বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও বিস্তারিত সময়সূচি কমিশনের ওয়েবসাইট ও দৈনিক পত্রিকায় এবং কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।
এর আগে, ‘সহকারী জজ’ পদে ১০০ কর্মকর্তা নিয়োগে গত ১৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। টেলিটকের মাধ্যমে আবেদন ফি বাবদ ১ হাজার ২০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। ফি আগামী ১ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।
আবেদনের যোগ্যতা
প্রার্থীদের আইন বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্বীকৃত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে।
বয়সসীমা
৩২ বছর (১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে)।
পরীক্ষা পদ্ধতি
সব প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। প্রতিটি এমসিকিউর মান হবে ১ নম্বর। তবে প্রতিটি এমসিকিউর ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। সব প্রার্থীকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রাক্-যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৫০।
প্রাথমিক পরীক্ষায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও আইন বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর কোনো প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হবে না।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
