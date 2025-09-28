Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

সহকারী জজ নিয়োগের আবেদন শেষ ৩০ সেপ্টেম্বর, পরীক্ষা ১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে আবেদন আগামী মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) শেষ হচ্ছে। আবেদন শেষে আগামী ১ নভেম্বর (শনিবার) ঢাকায় বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও বিস্তারিত সময়সূচি কমিশনের ওয়েবসাইট ও দৈনিক পত্রিকায় এবং কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

এর আগে, ‘সহকারী জজ’ পদে ১০০ কর্মকর্তা নিয়োগে গত ১৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। টেলিটকের মাধ্যমে আবেদন ফি বাবদ ১ হাজার ২০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। ফি আগামী ১ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

আবেদনের যোগ্যতা

প্রার্থীদের আইন বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্বীকৃত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে।

বয়সসীমা

৩২ বছর (১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে)।

পরীক্ষা পদ্ধতি

সব প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। প্রতিটি এমসিকিউর মান হবে ১ নম্বর। তবে প্রতিটি এমসিকিউর ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। সব প্রার্থীকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রাক্-যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৫০।

প্রাথমিক পরীক্ষায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও আইন বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর কোনো প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হবে না।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

সহকারী জজ নিয়োগের আবেদন শেষ ৩০ সেপ্টেম্বর, পরীক্ষা ১ নভেম্বর

সহকারী জজ নিয়োগের আবেদন শেষ ৩০ সেপ্টেম্বর, পরীক্ষা ১ নভেম্বর

যেভাবে ভিডিও রেজুমে তৈরি করবেন

যেভাবে ভিডিও রেজুমে তৈরি করবেন

ফ্রেশারদের কাজের সুযোগ দিচ্ছে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩১ হাজার টাকা

ফ্রেশারদের কাজের সুযোগ দিচ্ছে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩১ হাজার টাকা

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ৫৭০

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ৫৭০