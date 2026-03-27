ডিপিডিসির ডিরেক্টর পদে আবেদনের সময় বাড়ল

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে (ডিপিডিসি) ‘এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (টেকনিক্যাল), অপারেশনস’ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আবেদনের সময় বাড়ানো হয়েছে। এর আগে আবেদন করার শেষ সময় ছিল ২৪ মার্চ পর্যন্ত। সেটি বাড়িয়ে ৯ এপ্রিল করা হয়েছে।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫ (৫.০ স্কেলে) বা ২.৫ (৪.০ স্কেলে) অথবা প্রথাগত দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণি থাকতে হবে।
অন্যদিকে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বড় বেসরকারি পাওয়ার সেক্টরে কমপক্ষে ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে জেনারেশন/ ট্রান্সমিশন/ ডিস্ট্রিবিউশন ইউটিলিটিজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পজিশনে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক।
প্রার্থীর বেতন হবে ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা, বাড়িভাড়া মূল বেতনের ৫০ শতাংশ, উৎসব বোনাস বছরে ২টি এবং নববর্ষ ভাতা মূল বেতনের ২০ শতাংশ। এই নিয়োগের আবেদন ফি ৩ হাজার টাকা। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
