পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শেষ ৩১ মার্চ

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাহিনীটিতে বাংলাদেশ পুলিশ কনস্টেবল (টিআরসি) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৫ মার্চ থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে আবেদন।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবার ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে ১০ হাজার (৮ হাজার পুরুষ ও ২ হাজার নারী) কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
প্রার্থীদের উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ থাকতে হবে ২.৫। প্রার্থীদের বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও অবিবাহিত (তালাকপ্রাপ্ত/ তালাকপ্রাপ্তা নয়) হতে হবে। বয়সসীমা হতে হবে ১৮-২০ বছরের মধ্যে। আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
