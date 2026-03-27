Ajker Patrika
সরকারি

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শেষ ৩১ মার্চ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ মার্চ ২০২৬, ১৫: ১৩
বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাহিনীটিতে বাংলাদেশ পুলিশ কনস্টেবল (টিআরসি) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৫ মার্চ থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে আবেদন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবার ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে ১০ হাজার (৮ হাজার পুরুষ ও ২ হাজার নারী) কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

প্রার্থীদের উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ থাকতে হবে ২.৫। প্রার্থীদের বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও অবিবাহিত (তালাকপ্রাপ্ত/ তালাকপ্রাপ্তা নয়) হতে হবে। বয়সসীমা হতে হবে ১৮-২০ বছরের মধ্যে। আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

পাঠকের আগ্রহ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

এসএসসি পাসে ইবনে সিনায় চাকরি, আবেদন শেষ ৩১ মার্চ

এসএসসি পাসে ইবনে সিনায় চাকরি, আবেদন শেষ ৩১ মার্চ

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শেষ ৩১ মার্চ

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শেষ ৩১ মার্চ

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৯

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৯