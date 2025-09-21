জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির ৭ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৫ জন নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৪ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে বা কুরিয়ারের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী ফোরম্যান।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: নার্স (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের জিপিএতে ৩ বছরের ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: সেমিনার সহকারী।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কুক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করে অফিস চলাকালে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিনের দপ্তরে ডাকযোগে বা কুরিয়ার বা সরাসরি পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়:: ৯ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
