গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ জনের চাকরি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ জনের চাকরি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ১৬টি শূন্য পদে মোট ৯৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (৪ আগস্ট) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর, ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটলিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৫০ ও ইংরেজিতে ৮০ শব্দের গতিসম্পন্ন হতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: পাঠকক্ষ সহকারী, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাস।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাস।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা:

হিসাবরক্ষক, ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ২৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরি সহকারী, ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন।

স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ২৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাইভার, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ডেসপাচ রাইডার, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক কাম-নিরাপত্তাপ্রহরী, ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন

করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নে’ ২০২ শিক্ষকের উদ্বেগ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

