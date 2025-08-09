গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ১৬টি শূন্য পদে মোট ৯৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (৪ আগস্ট) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর, ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটলিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৫০ ও ইংরেজিতে ৮০ শব্দের গতিসম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পাঠকক্ষ সহকারী, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাস।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাস।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা:
হিসাবরক্ষক, ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ২৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরি সহকারী, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন।
স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ২৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাইভার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেসপাচ রাইডার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক কাম-নিরাপত্তাপ্রহরী, ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন
করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
