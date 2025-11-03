Ajker Patrika
সহকারী জজ নিয়োগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৫০

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের সহকারী জজ পদে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ৫০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

রোববার (২ নভেম্বর) রাতে কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) আশিকুল খবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ অনুসারে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা ৫০% নম্বর হওয়ায় প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ১ হাজার ৫০ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ নম্বর পেয়েছেন।

একইসঙ্গে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ১৪৩তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য মর্মে এসব প্রার্থীরা বিবেচিত হয়েছেন। প্রাথমিক পরীক্ষার ফলাফলে কোনোরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। কমিশনের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে।

গত ১ নভেম্বর সহকারী জজ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে, গত ১৮ আগস্ট সহকারী জজ পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন। এতে মোট ১০০টি শূন্য পদ রয়েছে।

