ডেসকোর ৬ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
ডেসকোর ৬ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) ৬টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। একই সঙ্গে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১১ আগস্ট থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে।

প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মুহ. মামুনর রশিদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ), উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), উপসহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), উপসহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার), জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ) ও সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)।

এর আগে, গত ২০ জুন এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মৌখিক পরীক্ষার জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ডেসকোর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে প্রিন্টেড (রঙিন) কপিসহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলি এবং প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনে পূরণ করা তথ্যাদির সমর্থনে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রমাণক দলিলাদি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ১ ঘণ্টা আগে অবশ্যই জমা প্রদান করতে হব। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো ধরনের টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য ইন্টারভিউ কার্ডটি সংরক্ষণ করতে হবে।

