নার্স নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স (১১তম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, গত ২৯ আগস্ট অধিদপ্তরের এ নিয়োগের প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষা ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫০৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এসব প্রার্থী ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা এদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সেগুনবাগিচা হাইস্কুল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রবেশপত্রই (রঙিন কপি) পরবর্তী সব পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
লিখিত পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে সব প্রার্থীকে আবশ্যিকভাবে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তবে সঙ্গে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বহন/রক্ষণ করতে পারবেন না।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স (১১তম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, গত ২৯ আগস্ট অধিদপ্তরের এ নিয়োগের প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষা ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫০৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এসব প্রার্থী ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা এদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সেগুনবাগিচা হাইস্কুল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রবেশপত্রই (রঙিন কপি) পরবর্তী সব পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
লিখিত পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে সব প্রার্থীকে আবশ্যিকভাবে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তবে সঙ্গে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বহন/রক্ষণ করতে পারবেন না।
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের ‘ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর কাম প্রটোকল অফিসার (একাডেমি)’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ১১ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৬ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।১৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) অধীনে উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিইও) পদে ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে প্রতারণা ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে প্রতারক চক্রের হোতাকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি)।১৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে চারজন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১৭ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি ব্যাংকটি চিফ রিস্ক অফিসার (সিআরও) পদে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে