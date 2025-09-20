বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

চাকরি ডেস্ক
বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ অক্টোবর এ পরীক্ষা শুরু হবে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সিকিউরিটি সুপারভাইজার, ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং হেলপার। এর আগে, এ পদগুলোর লিখিত পরীক্ষা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১০ অক্টোবর (শুক্রবার) বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত প্রথম দুটি পদের পরীক্ষা বুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
হেলপার পদের কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র আর কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা চানখাঁরপুলে অবস্থিত শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজ কেন্দ্রে পরদিন (১১ অক্টোবর) একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র অনুযায়ী প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে।
প্রার্থীদের আবেদন দাখিলের সময় প্রদত্ত মোবাইলে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে পাঠানো এসএমএস অনুযায়ী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ অক্টোবর এ পরীক্ষা শুরু হবে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সিকিউরিটি সুপারভাইজার, ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং হেলপার। এর আগে, এ পদগুলোর লিখিত পরীক্ষা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১০ অক্টোবর (শুক্রবার) বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত প্রথম দুটি পদের পরীক্ষা বুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
হেলপার পদের কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র আর কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা চানখাঁরপুলে অবস্থিত শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজ কেন্দ্রে পরদিন (১১ অক্টোবর) একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র অনুযায়ী প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে।
প্রার্থীদের আবেদন দাখিলের সময় প্রদত্ত মোবাইলে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে পাঠানো এসএমএস অনুযায়ী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটির রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।২৫ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। বিবিএএলের এক ধরনের শূন্য পদে মোট ৪৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।১ ঘণ্টা আগে
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৪ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
কারা অধিদপ্তরের ১৭তম গ্রেডে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. তানভীর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে