Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

চাকরি ডেস্ক 
বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ অক্টোবর এ পরীক্ষা শুরু হবে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: সিকিউরিটি সুপারভাইজার, ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং হেলপার। এর আগে, এ পদগুলোর লিখিত পরীক্ষা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১০ অক্টোবর (শুক্রবার) বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত প্রথম দুটি পদের পরীক্ষা বুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

হেলপার পদের কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র আর কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা চানখাঁরপুলে অবস্থিত শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজ কেন্দ্রে পরদিন (১১ অক্টোবর) একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র অনুযায়ী প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে।

প্রার্থীদের আবেদন দাখিলের সময় প্রদত্ত মোবাইলে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে পাঠানো এসএমএস অনুযায়ী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

বিষয়:

পরীক্ষাসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরি, বেতন ৩০ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরি, বেতন ৩০ হাজার টাকা

৪৬ কর্মী নেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ১১ তম গ্রেডে বেতন

৪৬ কর্মী নেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ১১ তম গ্রেডে বেতন

ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা ৪ অক্টোবর

ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা ৪ অক্টোবর

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন