খাদ্য অধিদপ্তরের ড্রাইভার পদে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে ড্রাইভার পদে ৫০টি শূন্য পদের জন্য অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে ১২৬ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন) মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানানো হয়। উল্লেখ্য, লিখিত পরীক্ষা গত ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার ফলাফল ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১৫, ১৬, ১৭ ও ২১ সেপ্টেম্বর ব্যবহারিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া, মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

ফল প্রকাশসরকারি চাকরিচাকরি
