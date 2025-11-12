Ajker Patrika
সহকারী শিক্ষক নিয়োগে দ্বিতীয় ধাপের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ৪১৬৬

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দ্বিতীয় ধাপে দেশের ‍দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৬৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

আজ বুধবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপে এই দুই বিভাগের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ১৪ নভেম্বর থেকে, চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।

এর আগে ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ) জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এ ধাপে শূন্য পদের সংখ্যা ১০ হাজার ২১৯টি। ৮ নভেম্বর থেকে এ ধাপের অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে, যা চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত।

চলতি বছরের ২৮ আগস্ট রাতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫-এর প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৩১ আগস্ট গঠিত হয় আট সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ কমিটি। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সদস্যসচিব অধিদপ্তরের (পলিসি ও অপারেশন) পরিচালক। এ ছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও সরকারি কর্ম কমিশনের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন এই কমিটিতে।

পরে ২ নভেম্বর সংশোধিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫ প্রকাশ করা হয়। এতে সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক পদ বাদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫-এ কিছু শব্দগত পরিবর্তনও করা হয়।

