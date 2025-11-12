সহকারী শিক্ষক নিয়োগে দ্বিতীয় ধাপের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ৪১৬৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৬৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
আজ বুধবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপে এই দুই বিভাগের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ১৪ নভেম্বর থেকে, চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।
এর আগে ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ) জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এ ধাপে শূন্য পদের সংখ্যা ১০ হাজার ২১৯টি। ৮ নভেম্বর থেকে এ ধাপের অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে, যা চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত।
চলতি বছরের ২৮ আগস্ট রাতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫-এর প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৩১ আগস্ট গঠিত হয় আট সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ কমিটি। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সদস্যসচিব অধিদপ্তরের (পলিসি ও অপারেশন) পরিচালক। এ ছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও সরকারি কর্ম কমিশনের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন এই কমিটিতে।
পরে ২ নভেম্বর সংশোধিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫ প্রকাশ করা হয়। এতে সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক পদ বাদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫-এ কিছু শব্দগত পরিবর্তনও করা হয়।
চাকরি ডেস্ক
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (নিপোর্ট) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯ ধরনের শূন্য পদে মোট ১০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (১০ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৭টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা, সাঁটলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে গতিসম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: হাউসকিপার।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: এভি অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। গ্রিড বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ৪০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: ওয়ার্ড বয়।
পদসংখ্যা: ১৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: বাবুর্চি বা সহকারী বাবুর্চি।
পদসংখ্যা: ১৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রান্নার কাজে অন্যূন ১ বছরের বাস্তব কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি:
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রামে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ডের ৪ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১১ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম: সিস্টেম অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৪০,০০০-৬৩,৮৫০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটে গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৩।
পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটের গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ইন্সট্রুমেন্ট কেয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারের এমএস অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: লিনেনকিপার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ওয়ার্ড মাস্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: টেইলর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৮।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-২০।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সহকারী উপপ্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, মেকানিক্যাল, অ্যারোস্পেস, এভিয়েশন, সিভিল ও টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সশস্ত্র বাহিনী নার্সিং সিস্টার (লোকাল)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৪ বছরমেয়াদি নার্সিং ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান গ্রেড-২ (ডিপ্লোমাধারী)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএসহ সিভিল, মেকানিক্যাল বা কম্পিউটার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদন ফি: ২০৫ টাকা।
মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীদের যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হবে
সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। পূরণ করা অনলাইন আবেদনপত্রসহ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদপত্রের ১ সেট ফটোকপি এবং ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে। জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা পৌর চেয়ারম্যান বা মেয়র বা সিটি করপোরেশনের মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।
সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীগণকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র বা ছাড়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং ১ কপি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা বিমানবাহিনীর অফিশিয়াল ওয়েবাসইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
