কলকারখানা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে ৩১ জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব) ও প্রতিষ্ঠানটির বিভাগীয় নিয়োগ প্রদান কমিটির সভাপতি আরিফ আহমেদ খান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো প্রধান সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, টেলিফোন অপারেট, হিসাব সহকারী, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ৬-২-২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেট, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, পরিসংখ্যান সহকারী, হিসাবরক্ষক, গাড়িচালক ও অফিস সহায়ক।
২০২৫ সালের ২২ জুলাইয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী খিলগাঁও মডেল কলেজ, খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, মডেল হাইস্কুল খিলগাঁও কেন্দ্রে ৩১ জানুয়ারি থেকে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। সংস্থাটির অ্যাডুকেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) থেকে আবেদন থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।১১ মিনিট আগে
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ জানুয়ারি জাদুঘরের উপপরিচালক (উপসচিব) ও নিয়োগ বা পদোন্নতি বা সিলেকশন গ্রেড প্রদানবিষয়ক বাছাই কমিটি-১-এর সদস্যসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত...৪৩ মিনিট আগে
বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে প্রবেশপত্র সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ২৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। ২৮ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষের সচিব শ্রাবস্তী রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে