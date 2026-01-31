Ajker Patrika
কলকারখানা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

চাকরি ডেস্ক 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে ৩১ জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব) ও প্রতিষ্ঠানটির বিভাগীয় নিয়োগ প্রদান কমিটির সভাপতি আরিফ আহমেদ খান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো প্রধান সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, টেলিফোন অপারেট, হিসাব সহকারী, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ৬-২-২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেট, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, পরিসংখ্যান সহকারী, হিসাবরক্ষক, গাড়িচালক ও অফিস সহায়ক।

২০২৫ সালের ২২ জুলাইয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী খিলগাঁও মডেল কলেজ, খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, মডেল হাইস্কুল খিলগাঁও কেন্দ্রে ৩১ জানুয়ারি থেকে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

