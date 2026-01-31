Ajker Patrika
সরকারি

বিমা কর্তৃপক্ষের লিখিত পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে প্রবেশপত্র সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২৯ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) ও উপসচিব আহম্মদ এহসান উল হান্নান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী পরিচালক, কর্মকর্তা, কম্পিউটার অপারেটর ও ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত সরকারি বাঙলা কলেজ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এসব পদে আবেদনকারী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৩ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
