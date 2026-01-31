বিজ্ঞান জাদুঘরের মৌখিক পরীক্ষা ৩ ফেব্রুয়ারি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ জানুয়ারি জাদুঘরের উপপরিচালক (উপসচিব) ও নিয়োগ বা পদোন্নতি বা সিলেকশন গ্রেড প্রদানবিষয়ক বাছাই কমিটি-১-এর সদস্যসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) এবং সহকারী প্রোগ্রামার। এতে মোট ২২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, ২৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপর্যুক্ত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সভাকক্ষে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ পরিবর্তিত তারিখ ও সময়ে প্রার্থীদের উপস্থিত হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। সংস্থাটির অ্যাডুকেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) থেকে আবেদন থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।১১ মিনিট আগে
বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে প্রবেশপত্র সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ২৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। ২৮ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষের সচিব শ্রাবস্তী রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে ৩১ জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব) ও প্রতিষ্ঠানটির বিভাগীয় নিয়োগ প্রদান কমিটির সভাপতি আরিফ আহমেদ খান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে