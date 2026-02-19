বেবিচকের এমসিকিউ পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারি, প্রার্থী ৩৮৫২

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) একাধিক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ৩ হাজার ৮৫২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ) মোহাম্মদ আবিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো বিমান পরিবহন কর্মকর্তা (পরিসংখ্যান), বিমান পরিবহন কর্মকর্তা (অর্থনীতি), এয়ার ট্রান্সপোর্টেশন অফিসার, এএনএস পরিদর্শক (এআইএস), এএনএস পরিদর্শক (মানচিত্র ও চার্ট), ইন্সপেক্টর (অ্যারোড্রোম), পরিদর্শক (বিপজ্জনক পণ্য ও স্থল ব্যবস্থাপনা), রেটার (বিমান পরিবহন ইংলিশ), বিমানের যোগ্যতা পরিদর্শক (মহাকাশ), বিমানের যোগ্যতা পরিদর্শক (এভিওনিক্স), চিকিৎসা সহকারী ও পরিদর্শক (অপস)।
২০২৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে পরীক্ষার সময়সূচি এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক সব প্রার্থীকে এসএমএস প্রদান করা হবে।
এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রঙিন প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। এমসিকিউ পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর কুর্মিটোলায় অবস্থিত সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও তেজগাঁওয়ে অবস্থিত সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ৩ থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত ৫৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ৩০০ জনকে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি পিএসসির ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আপনি যদি কখনো কোনো বক্তব্য বা প্রেজেন্টেশন দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় এসব মৌলিক বিষয় জানা থাকার কথা—পরিষ্কার থিসিস রাখুন, শ্রোতাদের সম্পর্কে জানুন, নোটকার্ডে মূল পয়েন্ট লিখুন, শরীরের ভাষার দিকে খেয়াল রাখুন এবং প্রচুর অনুশীলন করুন। কিন্তু এগুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আছে—বিশ্বাসযোগ্যতা।৩ ঘণ্টা আগে
চীনে তরুণদের কাছে ‘অফিস’ আর চার দেয়ালের কক্ষ নয়। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টার বাধ্যতামূলক সময়ও নয়। কেউ কাজ করছেন লাইভস্ট্রিমিং স্টুডিওতে, কেউ মোবাইল ফোনকেই বানিয়েছেন নিজের অফিস। ডিজিটাল অর্থনীতির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে উঠে আসা হাংচৌ এই পরিবর্তনের অন্যতম কেন্দ্র।৮ ঘণ্টা আগে
মৎস্য অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৭টি ক্যাটাগরির পদে মোট ২৮৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন১ দিন আগে