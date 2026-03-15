বিজেএসসির কম্পিউটার অপারেটর পদের ফল প্রকাশ

বিজেএসসির কম্পিউটার অপারেটর পদের ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১৮১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

১২ মার্চ বিজেএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) মো. তসলিম আরিফ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে ৩ ও ৪ মার্চ এ পদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ফল প্রকাশ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উত্তীর্ণ ১৮১ জন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন আদালতে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত হয়েছেন।

সুপারিশপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের আদালত ও জেলাভিত্তিক সুপারিশপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা বা আদালতের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আগামী ২ এপ্রিলের মধ্যে পাঠানো হবে। তদপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যোগদানের তারিখ উল্লেখপূর্বক নিয়োগপত্র ইস্যু করবেন।

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন যেকোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই সুপারিশপত্র পাঠানো স্থগিত বা বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে।

