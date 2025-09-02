শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের চার ধরনের শূন্য পদে মোট ২৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (৩১ আগস্ট) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
