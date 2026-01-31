Ajker Patrika
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৯৯

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ২৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। ২৮ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষের সচিব শ্রাবস্তী রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো নিরাপদ খাদ্য অফিসার, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং খাদ্য বিশ্লেষক। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি এই নিয়োগের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ইস্কাটনে অবস্থিত বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে আগের প্রবেশপত্র প্রযোজ্য হবে। লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রার্থীদের অনুকূলে এসএমএস পাঠানো হবে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা (ফলাফল, মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ইত্যাদি) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক এসএমএস পাঠানো হবে। এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণে প্রার্থীদের আবেদনকালীন ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর সচল রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

