১৩ কর্মী নেবে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

চাকরি ডেস্ক
দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
পদ সংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদ সংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি বাংলা ২০ শব্দ ও ইংরেজি ২০ শব্দ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
