Ajker Patrika
সরকারি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি
প্রতীকী ছবি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাসুম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, গত ২৩ জানুয়ারি এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের ৩০ মিনিট আগে বাংলাদেশ সচিবালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব: জিতলেও ফল ঝুলবে বিএনপির ২ প্রার্থীর

পাইপলাইন প্রতিস্থাপন: ২১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

বিদেশ থেকে জামায়াত আমিরের এক্স ‘হ্যাক’ হয় বলে প্রাথমিক ধারণা ডিবির

নিজের ডিএনএ দিয়ে ‘সুপার হিউম্যান’ বানাতে চেয়েছিলেন এপস্টেইন, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন

ছেলের প্যারোল মেলেনি, বৃদ্ধের লাশ গেল কারাগারে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

সম্পর্কিত

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৪ ফেব্রুয়ারি

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৪ ফেব্রুয়ারি

পেশকার পদের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩৭৮

পেশকার পদের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩৭৮

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

ব্র্যাকে ট্রেইনার পদে ৭ জেলায় ৮ জনের চাকরির সুযোগ

ব্র্যাকে ট্রেইনার পদে ৭ জেলায় ৮ জনের চাকরির সুযোগ