শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাসুম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, গত ২৩ জানুয়ারি এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের ৩০ মিনিট আগে বাংলাদেশ সচিবালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির টেলার বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন জোনাল সেটেলমেন্ট ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পেশকার (গ্রেড-১৬) পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৭৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক (এনজিও)। সংস্থাটির ট্রেইনার পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি বড় ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আশা এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে জুনিয়র লোন অফিসার পদে ১৪৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে