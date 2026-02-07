এনটিআরসিএর অষ্টম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আবেদন শুরু

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অষ্টম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই নিয়োগে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ‘প্রতিষ্ঠান প্রধান’ ও ‘সহকারী প্রধান’ পদে মোট ১৩ হাজার ৫৫৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে এসব নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।
এতে আবেদন করতে তিন অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ জারি করা জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা মোতাবেক কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রযোজ্য। আগ্রহী প্রার্থীরা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ফরমে আবেদন করতে হবে।
বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি এবং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১০২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির চিফ অব পার্সোনেল আ ন ম শরীফুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
চাকরির ভাইভার পারফরম্যান্সে সদ্য স্নাতক ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, অনেক শিক্ষার্থী এমন কিছু ভুল করেন, যেগুলো অল্প সচেতন হলেই এড়ানো সম্ভব। অথচ এসব ভুলের কারণেই বহু সম্ভাবনাময় প্রার্থী চাকরির সুযোগ হারান।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশবন্ধু গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।২১ ঘণ্টা আগে