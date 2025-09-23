Ajker Patrika
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪৫ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
স্বাস্থ্য ও পরিববার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন ঝালকাঠী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালটির ৭ ধরনের পদে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদ সংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।

পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদ সংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রী।

বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।

পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ।

পদ সংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান/গণিত/অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০, ২৩০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদ সংখ্যা: ২ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্টোর কিপার।

পদ সংখ্যা: ৩ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।

পদ সংখ্যা: ৩৬ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ল্যাবরেটরি এ্যাটেনডেন্ট।

পদ সংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,৫০০-২০, ৫৭০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

