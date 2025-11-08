Ajker Patrika
চসিকের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৭

চসিকের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৭

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) একাধিক পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৬৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। চসিক কর্তৃপক্ষের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: স্বাস্থ্য সহকারী ও এস্টেট অফিসার। এর আগে গত ৬ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়ের বিষয়ে প্রার্থীদেরকে জব পোর্টালের এসএমএস এবং করপোরেশনের ওয়েবসাইটে নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে মৌখিক পরীক্ষার সময়ে অবশ্যই প্রবেশপত্রসহ সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ প্রদর্শন করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের মূল সনদপত্রসহ আধা ঘণ্টা আগে রিপোর্ট করার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

