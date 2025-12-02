Ajker Patrika
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (নাক-কান-গলা ২টি, ব্লাড ব্যাংক ২টি, চক্ষু বিভাগ ২টি, বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ ৬টি, জরুরি বিভাগ ২টি)।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ডেন্টাল সার্জন।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিডিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাণিবিদ্যা বা কৃষি অনুষদের যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ভেটেরিনারি কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

