৯০ জনকে নেবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল) নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫টি ক্যাটাগরির পদে মোট ৯০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখ থেকে। আবেদন করা যাবে ৩০ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক), ১৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ১১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রকিউরমেন্ট), ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক অথবা যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (স্টোর), ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (কেমিক্যাল), ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক অথবা রসায়ন/ফলিত রসায়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (হেলথ, সেফটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট), ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং/এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিষয়ে স্নাতক অথবা এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ/হিসাব/ইন্টারনাল অডিট) ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য (ফিন্যান্স /অ্যাকাউন্টিং/অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম) বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা ওই বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআর ও প্রশাসন), ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচআরএম/ ব্যবস্থাপনা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক), ৯টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৪০,০০০ টাকা।
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ১৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/ পাওয়ার/ অটোমোবাইল/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
মূল বেতন: ৪০,০০০ টাকা।
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (অর্থ/হিসাব/ইন্টারনাল অডিট), ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (বিকম) বা সংশ্লিষ্ট ডিগ্রি।
মূল বেতন: ২০,০০০ টাকা।
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
মূল বেতন: ২০,০০০ টাকা।
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: ফায়ারম্যান, ৬টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ওজন বিএমআই চার্ট অনুযায়ী ফিট, বুকের মাপ ৩২ ইঞ্চি, আই ভিশন ৬/৬। ফায়ার সার্ভিস বা ফায়ার ফাইটিং কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার।
মূল বেতন: ১৪,৫০০ টাকা।
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী, ১২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান ডিগ্রি।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, বুকের মাপ ৩২ ইঞ্চি, আই ভিশন ৬/৬। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাবেক সেনাবাহিনী/বিজিবি/পুলিশ/আনসার সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাঁদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৪২ বছর।
মূল বেতন: ১৪,৫০০ টাকা।
১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোর হেলপার, ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের ডিগ্রি পাস।
মূল বেতন: ১৪,৫০০ টাকা।
বয়সসীমা: ৩০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদন ফি: ১ থেকে ১০ নম্বর পদের আবেদন ফি ২২৩ টাকা। ১১ ও ১২ নম্বর পদের ১১২ টাকা। ১৩ থেকে ১৫ নম্বর পদের ৫৬ টাকা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের সব পদে ফি ৫৬ টাকা।
অন্যান্য সুবিধা ও শর্ত: প্রথমে এক বছরের শিক্ষানবিশ হিসেবে নিয়োগ, সন্তোষজনক মূল্যায়নে পরবর্তী তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং এরপর প্রতি তিন বছর পর চুক্তি নবায়ন। অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর। মূল বেতনের পাশাপাশি বাড়িভাড়া বা আবাসন, দুটি উৎসব ভাতা, নববর্ষ ভাতা, শিক্ষা ভাতা, মেডিকেল ভাতা, প্রতিপূরণসহ অন্যান্য সুবিধা মিলবে।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা এপিএসসিএল ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডি ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৬ বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি