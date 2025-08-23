বরিশাল সিটি করপোরেশনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
বরিশাল সিটি করপোরেশনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। করপোরেশনে সাত ধরনের শূন্য পদে সাতজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণ করে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (পানি সরবরাহ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল বা তড়িৎকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: চিফ অ্যাকসেসর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অথবা অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছরের মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: উচ্চমান সহকারী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: স্যানিটারি ইন্সপেক্টর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রশাসক, বরিশাল সিটি করপোরেশন বরাবর নির্ধারিত তথ্য সংবলিত চাকরির দরখাস্তে আগামী ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারীর কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে। একই সঙ্গে আবেদনপত্রের স্ক্যানড কপি পিডিএফ ফরম্যাটে ceo.bcc.gov.bd @gmail.com মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
