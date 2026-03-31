চাকরি ডেস্ক 
সার্জেন্ট নিয়োগের আবেদন শেষ ২ এপ্রিল

বাংলাদেশ পুলিশে সার্জেন্ট পদে আবেদন গ্রহণ চলছে। ৪ মার্চ এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৮ মার্চ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা এতে আবেদন করতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রার্থীদের মোটরসাইকেল চালনায় পারদর্শী হতে হবে। কম্পিউটার চালনায় ন্যূনতম ৩ মাসের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে এবং শিক্ষানবিশকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে (তালাকপ্রাপ্ত বা তালাকপ্রাপ্তা গ্রহণযোগ্য নয়)।

৫ ধাপের বাছাইপ্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে। প্রথম ধাপে শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। প্রথম ধাপের আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৮ টাকা।

প্রাথমিক ধাপে নির্বাচিত হওয়ার চূড়ান্ত ধাপের জন্য আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২২৩ টাকা। আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বাছাইয়ের শেষ ধাপে সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ করা প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণা এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন সন্তোষজনক বিবেচনান্তে মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হবে। সার্জেন্ট হিসেবে নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে ১ বছরমেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

