বাংলাদেশ সাবমেরিন কেব্লস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দুই ক্যাটাগরির পদে মোট ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৩১ মার্চ থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রকৌশল)।
পদসংখ্যা: ৮টি (ইলেকট্রিক্যাল ৪টি, কম্পিউটার ৩টি, সিভিল ১টি)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ডিগ্রি (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/কম্পিউটার সায়েন্স/ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং/ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)।
বেতন: ৫৮,০৭৫ টাকা।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর/এমবিএ।
বেতন: ৫৮,০৭৫ টাকা।
বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের জন্য অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ বিকেল, ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
