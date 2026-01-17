ফরেন সার্ভিস একাডেমির পরীক্ষা ৫ ফেব্রুয়ারি, প্রার্থী ১০২

চাকরি ডেস্ক
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ফরেন সার্ভিস একাডেমির ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়সূচি, আসন ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১০২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬ ডিজিট সংবলিত। কোনো পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬ ডিজিটের কম সংখ্যার হলে বাম দিকের ঘর বা ঘরগুলো ০ দিয়ে পূরণপূর্বক রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ডিজিটগুলো (সংখ্যাগুলো) উত্তরপত্রের প্রযোজ্য ঘরে কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দিয়ে লিখে নিচের প্রযোজ্য বৃত্ত ভরাট করতে হবে।
প্রবেশপত্রের নিচে প্রদত্ত নির্দেশাবলি অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়তে এবং অনুসরণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ১৫ মিনিট আগে আসন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পর কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। হাজিরা তালিকায় প্রত্যেক প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং নামের পাশে তাঁর ছবি এবং প্রবেশপত্রের অনুরূপ স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকবে।
প্রবেশপত্রের ছবি ও স্বাক্ষরের সঙ্গে হাজিরা তালিকার ছবি ও স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হবে, মিল না থাকলে ওই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হাজিরা তালিকা, উত্তরপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্রে স্বাক্ষর একই হতে হবে।
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদের প্রার্থীদের বাংলা ২৫, ইংরেজি ২৫, সাধারণ জ্ঞান ২০ এবং গণিত ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৯০ নম্বরের ৯০ মিনিটের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষায় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তবে সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। পরীক্ষার্থীদের একই সঙ্গে ৪টি বিষয়ের জন্য ৪টি উত্তরপত্র প্রদান করা হবে। প্রার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান এবং গণিত বিষয়ের উত্তর প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উত্তরপত্র ব্যবহার করতে হবে। একই উত্তরপত্রে একাধিক বিষয়ের উত্তর প্রদান করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ফরেন সার্ভিস একাডেমির ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়সূচি, আসন ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১০২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬ ডিজিট সংবলিত। কোনো পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬ ডিজিটের কম সংখ্যার হলে বাম দিকের ঘর বা ঘরগুলো ০ দিয়ে পূরণপূর্বক রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ডিজিটগুলো (সংখ্যাগুলো) উত্তরপত্রের প্রযোজ্য ঘরে কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দিয়ে লিখে নিচের প্রযোজ্য বৃত্ত ভরাট করতে হবে।
প্রবেশপত্রের নিচে প্রদত্ত নির্দেশাবলি অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়তে এবং অনুসরণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ১৫ মিনিট আগে আসন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পর কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। হাজিরা তালিকায় প্রত্যেক প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং নামের পাশে তাঁর ছবি এবং প্রবেশপত্রের অনুরূপ স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকবে।
প্রবেশপত্রের ছবি ও স্বাক্ষরের সঙ্গে হাজিরা তালিকার ছবি ও স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হবে, মিল না থাকলে ওই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হাজিরা তালিকা, উত্তরপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্রে স্বাক্ষর একই হতে হবে।
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদের প্রার্থীদের বাংলা ২৫, ইংরেজি ২৫, সাধারণ জ্ঞান ২০ এবং গণিত ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ৯০ নম্বরের ৯০ মিনিটের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষায় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তবে সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। পরীক্ষার্থীদের একই সঙ্গে ৪টি বিষয়ের জন্য ৪টি উত্তরপত্র প্রদান করা হবে। প্রার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান এবং গণিত বিষয়ের উত্তর প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উত্তরপত্র ব্যবহার করতে হবে। একই উত্তরপত্রে একাধিক বিষয়ের উত্তর প্রদান করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন। প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১৭ মিনিট আগে
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংকটি অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৯ম গ্রেডের দুটি পদের প্রাথমিক বাছাইয়ের লক্ষ্যে এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৪ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির শূন্য পদ পূরণ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সদস্যসচিব ও করপোরেশনের সচিব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে