মধ্যবয়সেও এআইয়ের সঙ্গে এগোনোর কৌশল

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আজ পেশাজীবীদের কাজের ধরন বদলে দিয়েছে। রিপোর্ট লেখা, ডেটা বিশ্লেষণ, প্রেজেন্টেশন তৈরি বা কোডিং; যে কাজগুলো করতে আগে সময়সাপেক্ষ ছিল এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হতো, এখন এআই তা সহজ করে দিচ্ছে। ফলে ৩০ থেকে ৪০ বছরের পেশাজীবীরা যদি সচেতনভাবে নিজেদের আধুনিক না করেন, তবে পিছিয়ে পড়তে পারেন। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এআই সক্ষম পেশাজীবী হওয়া।
নন-টেক পেশাজীবীদের জন্য এআই
যাঁরা কোডিং বা প্রযুক্তিতে নতুন, তাঁদের জন্য কার্যকর একটি বিকল্প হলো গুগল এআই প্রফেশনাল সার্টিফিকেট। এতে শেখানো হয় এআইয়ের মূলনীতি, নৈতিক ব্যবহার, কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং বাস্তব কেস স্টাডি। ৪০ বছর বয়সেও আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এআই দক্ষতা যুক্ত করলে সরাসরি প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় নামতে হবে না। ম্যানেজার, কনসালট্যান্ট, এইচআর, শিক্ষাবিদ এবং অ্যানালিস্টরা এ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।
কোডিং ছাড়াই এআই ব্যবহার শিখুন
ওপেনএআই ও অন্য জেনারেটিভ এআই কোর্সগুলো পেশাজীবীদের জন্য ব্যবহারিক দিক থেকে উপযোগী। এতে শেখা হয় প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, এআই-সাহায্য করা গবেষণা, ডকুমেন্টেশন, স্বয়ংক্রিয়করণ এবং ব্যবসায়িক কাজে এআই টুল ইন্টিগ্রেশন। এখানে লক্ষ্য হলো মডেল তৈরি নয়, বরং সহকর্মীদের তুলনায় এআই ব্যবহার আরও দক্ষভাবে করা। এটি মধ্যবয়সে থাকা পেশাজীবীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁরা প্রযুক্তি শিখে নতুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে, নিজেদের কাজকে আরও কার্যকর করতে পারবেন।
ডেটা অ্যানালাইটিকস: নিরাপদ আপগ্রেড
এআই মূলত ডেটার ওপর নির্ভর করে। তাই যাঁরা ডেটা বোঝেন, তাঁরা সব সময় প্রাসঙ্গিক থাকেন। পেশাজীবীদের জন্য উপযুক্ত কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিজনেস অ্যানালিটিকস, এসকিউএল, এক্সেল ড্যাশবোর্ড তৈরি এবং ডেটা স্টোরিটেলিং। ফাইন্যান্স, মার্কেটিং, অপারেশনস, এইচআর ও স্ট্র্যাটেজি পেশাজীবীরা এই কোর্সে উপকৃত হতে পারেন। ডেটা বোঝার ক্ষমতা থাকলে আপনি শুধু কার্যকরী হতে পারবেন না, বরং এক্সিকিউশন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত দায়িত্ব নিতে পারবেন।
এক্সিকিউটিভ এআই ও ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি
কিছু সংস্থা সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম অফার করে ব্যবসায়িক নেতাদের জন্য। বিষয়গুলো হলো এআই ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে ব্যবহার, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। হাইব্রিড বা উইকেন্ড ফরম্যাটে এই প্রোগ্রামগুলো চলতে থাকে। এআই দ্রুত পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ পরিবর্তন করছে, কিন্তু কৌশলগত নেতৃত্বের ভূমিকা এখনো নিরাপদ।
ক্লাউড ও সাইবার সিকিউরিটি
আইটি পেশাজীবীদের জন্য উপযুক্ত কোর্স হলো ক্লাউড আর্কিটেকচার, ডেভঅপস এবং সাইবার সিকিউরিটি। ডিজিটালাইজেশন ও স্বয়ংক্রিয়তার সঙ্গে এই ক্ষেত্রগুলোতে চাহিদা বজায় থাকে। যাঁরা এই দক্ষতা অর্জন করবেন, তাঁরা সহজে প্রতিস্থাপিত হবেন না।
সাশ্রয়ী ও সরকারি বিকল্প
যদি কোর্সের খরচ নিয়ে চিন্তা থাকে এসডব্লিউএওয়াইএএম বা স্কিল ইন্ডিয়া ডিজিটাল প্রোগ্রামের মতো সাশ্রয়ী, সংক্ষিপ্ত কোর্সে হাতেখড়ি নিতে পারেন। এগুলো বিশেষভাবে কর্মরত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তৈরি এবং বাস্তব জ্ঞান ও প্রযুক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
কোর্স নির্বাচন করার আগে
প্রশ্ন করুন
দামি বা দীর্ঘমেয়াদি প্রোগ্রাম এড়িয়ে চলা উচিত, যদি স্পষ্ট ক্যারিয়ার ফলাফল না দেয়।
এআই এক রাতেই অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের প্রতিস্থাপন করবে না। যারা মানিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে, তারা পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সে অভিজ্ঞতা, প্রাসঙ্গিকতা, নেতৃত্ব ও নেটওয়ার্ক রয়েছে। এআই দক্ষতা যুক্ত করলে প্রতিস্থাপন প্রায় অসম্ভব। অভিজ্ঞতা + কৌশলগত চিন্তাভাবনা + এআই দক্ষতা = নিরাপদ ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ শুধু যুবকদের নয়, বরং তাঁদেরও; যাঁরা পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত।
