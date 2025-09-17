Ajker Patrika
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি: পরীক্ষার হলে করণীয়

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৩
আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত সারা দেশের ৮টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এবার মোট ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী মধ্য থেকে বিভিন্ন ক্যাডার পদে ৩ হাজার ৪৮৭ জন এবং নন-ক্যাডার পদে ২০১ জনকে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। চাকুরিপ্রার্থীদের কাছে বিসিএস একটি উত্তম বিকল্প। আশানুরূপ ফলাফলের জন্য প্রস্তুতির শেষদিকে নিম্নোক্ত পরীক্ষায়-করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ৪১তম বিসিএসের সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার মোঃ হুমায়ুন আহমেদ।

১. পরীক্ষার আগের দিন প্রবেশপত্র দেখে পরীক্ষার কেন্দ্র নিশ্চিত হয়ে নিন। কেন্দ্রের অবস্থান ও যাতায়াতব্যবস্থা সম্পর্কে আগেই স্পষ্ট ধারণা নিয়ে কীভাবে কেন্দ্রে পৌঁছাবেন, তা ঠিক করে রাখুন।

২. পরীক্ষার আগের দিন রাতে পর্যাপ্ত ঘুমান, সঠিক খাবার খান, পর্যাপ্ত পানি পান করুন। অসুস্থ হলে পড়া, পরীক্ষা—কোনোটাই কাজে আসবে না। শরীর ভালো থাকলে মন ভালো থাকবে, পরীক্ষাও ভালো হবে। এত দিনে অনেক পড়ালেখা হয়েছে, পরীক্ষার দিন সকালের জন্য কোনো পড়া রাখবেন না। নিজেকে রিল্যাক্স রাখবেন।

৩. পরীক্ষার আগে বা হলে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট থাকুন। শান্ত মস্তিষ্কে উত্তর করার চেষ্টা করবেন। চাকরিটার জন্য আপনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় সেই পরিশ্রম যেন বিফলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। ভাবুন, এই প্রিলিটা পাস না করলে আপনার জীবন থমকে যাবে না, অন্য কোনো বিকল্প আসবে। এই ভেবে মাথা ঠান্ডা রাখতে চেষ্টা করবেন।

৪. একাধিক বল পয়েন্ট কলম, প্রবেশপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যা কিছু পিএসসি অনুমোদিত—সবই সঙ্গে রাখুন। অন্য কিছু হলে নিয়ে গেলে অযথা ঝামেলা হতে পারে। এতে আপনার মানসিক চাপ বাড়তে পারে। পরীক্ষার হলে মনোযোগ ধরে রাখতে অযাচিত ঝামেলা এড়াতে যে কোনো ধরনের তর্কবিতর্ক থেকে দূরে থাকুন, পরীক্ষা কেন্দ্রের ও পিএসসির নির্দেশনা মেনে চলুন।

৫. পরীক্ষা অনেক ভালো দিয়েও পাস না করার অন্যতম কারণ উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর, সেট কোড, নাম, জেলা নির্ভুলভাবে না লেখা। এ তথ্য ভুল লিখলে পরীক্ষাই বাতিল হতে পারে। খুব ছোট ভুল, কিন্তু বড় ক্ষতি। তাই যত্নের সঙ্গে নিজের তথ্যগুলো উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় লিখবেন এবং বৃত্ত ভরাট করবেন।

৬. উত্তর করার সময় আপনার যে বিষয়ে দক্ষতা ভালো, সেটি দিয়েই শুরু করুন। যেটা সবচেয়ে কম পারেন বলে মনে করেন, সে বিষয়ের উত্তর একদম শেষ দিকে করবেন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি একেবারেই পারবেন না, সেই প্রশ্নগুলোর পাশে কোনো একটা নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে পরের পশ্নে চলে যান। যেন পুনরায় না পারা প্রশ্ন খুঁজে সময় নষ্ট না হয়।

৭. একটি ভুল বৃত্ত ভরাট পুরো উত্তরপত্র নষ্ট করে দিতে পারে। ক, খ, গ, ঘ সঠিক জায়গায় দাগাচ্ছেন কি না, খেয়াল রাখবেন। শতভাগ নিশ্চিত না হলে আন্দাজে উত্তর দেবেন না। কারণ, নেগেটিভ মার্কিং আপনাকে পিছিয়ে দিতে পারে। যেটা একেবারেই জানেন না, সেটা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৮. প্রতিটি প্রশ্ন পুরোটা পড়ে উত্তর করার চেষ্টা করবেন। অনেক প্রশ্ন দেখেই মনে হতে পারে সহজ বা জানা, কিন্তু প্রশ্নের মাঝে শব্দের সূক্ষ্ম কারচুপি থাকে। পুরো প্রশ্ন না পড়ে পূর্ব ধারণা (Preconception) থেকে উত্তর করলে অনেক সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই সচেতনভাবে প্রতিটি প্রশ্ন পড়বেন।

৯. কোনো সময় যদি একাধিক জানা প্রশ্ন নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয় বা বিভ্রান্ত মনে হয়, ওখানেই থেমে যান, চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে নিশ্বাস নিন। ১ মিনিট সময় নিন স্বাভাবিক হওয়ার জন্য। তারপর পুনরায় শুরু করুন।

১০. অন্যের ওপর ভরসা করবেন না। নিজে যা পারবেন তা-ই দাগানোর চেষ্টা করবেন। ১৩০/১৫০টি প্রশ্ন দাগাতে হবে—এমন চিন্তা না করে নিজে যতগুলো পারবেন সবগুলো উত্তর করবেন। দ্রুত পড়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এক প্রশ্নে আটকে থেকে বাকি প্রশ্নে সময় হারাবেন না। যা পারছেন, সেটা আগেই করার চেষ্টা করবেন।

১১. প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কাট মার্ক নির্দিষ্ট নয়। পিএসসি কতজন নিতে চায়, সেটার ওপর নির্ভর করে কে থাকবেন আর কে বাদ পড়বেন। পরীক্ষা শেষে অহেতুক এ নিয়ে কারও সঙ্গে বিতর্কে না গিয়ে বাসায় এসে নিজে বই ধরে উত্তর মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তাতে নিজের অবস্থান নিজেই আঁচ করা যাবে।

বিসিএস শুধু একটা পরীক্ষা নয়—এটা একজন বেকারের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে এমন একটি উত্তম বিকল্প। সঠিক পরিকল্পনা, আত্মবিশ্বাস আর ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে লেগে থাকুন। যা শিখেছেন, সেটা কাজে লাগান, বাকিটা ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিন। আপনার সাফল্যের প্রথম ধাপ হোক ৪৭তম বিসিএসের এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা।

লেখক: মো. হুমায়ুন আহমেদ , প্রভাষক-ব্যবস্থাপনা, ৪১তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর

