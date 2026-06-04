Ajker Patrika
ক্যারিয়ার পরামর্শ

আর্থিক সফলতার ১০টি শিক্ষা

সাব্বির হোসেন
আর্থিক সফলতার ১০টি শিক্ষা

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, মাস শেষে বেতনের অপেক্ষা, আর সঞ্চয়ের খাতা প্রায় শূন্য, এটাই অনেকের বাস্তবতা। অথচ একই সমাজে এমনও মানুষ আছেন, যাঁদের সম্পদ যেন সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে। প্রশ্ন হলো, এই পার্থক্য কি কেবল ভাগ্যের? নাকি এর পেছনে আছে ভিন্ন কোনো কৌশল? আসলে বড় পার্থক্যটি হলো চিন্তাভাবনা ও আর্থিক বোঝাপড়ায়। ধনী পরিবারের সন্তানেরা যেসব আর্থিক ধারণা শৈশবে শেখে, সাধারণ মানুষ অনেক সময় তা জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে অনুধাবন করেন। নিচে তেমন ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল তুলে ধরা হলো—

সম্পদই আয়, দায় মানে খরচ

সাধারণ মানুষ এমন জিনিস কেনেন, যেগুলোর মূল্য সময়ের সঙ্গে কমে যায়, যেমন গাড়ি, গ্যাজেট বা বিলাসদ্রব্য। অন্যদিকে আর্থিকভাবে সচেতন মানুষ সেই খাতে বিনিয়োগ করেন, যেখান থেকে আয় আসে, যেমন ব্যবসা, শেয়ার বা রিয়েল এস্টেট। তাঁরা চান, তাঁদের টাকা নিজেই আরও টাকা তৈরি করুক।

সময়ই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ

অনেকে সব কাজ নিজের হাতে করতে চান। কিন্তু সফল মানুষ সময়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। তাঁরা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্যদের দিয়ে করিয়ে নেন, যাতে নিজের সময় বড় সিদ্ধান্ত, উন্নয়নমূলক কাজ বা বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

সব ঋণ সমান নয়

ঋণকে অনেকে কেবল বোঝা হিসেবে দেখেন। কিন্তু আর্থিকভাবে সচেতনরা ‘ভালো ঋণ’ ও ‘খারাপ ঋণ’-এর পার্থক্য বোঝেন। তাঁরা উৎপাদনশীল খাতে ঋণ ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধি করেন।

নেটওয়ার্কই নেট ওয়ার্থ

কেবল কঠোর পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়। সঠিক মানুষের সঙ্গে সম্পর্কও বড় ভূমিকা রাখে। কারণ অনেক সুযোগই আসে বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক ও পেশাগত যোগাযোগের মাধ্যমে।

কর ব্যবস্থার জ্ঞানও সম্পদ

চাকরিজীবীরা সাধারণত উচ্চ হারে কর দেন, অথচ ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা আইনসম্মত উপায়ে কর ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। কর কাঠামোর সঠিক জ্ঞান আর্থিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত

বেশি সময় কাজ করলেই সফলতা আসে, এমন ধারণা সব সময় সত্য নয়। বরং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিজের মানসিক ও শারীরিক শক্তি সংরক্ষণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক শিক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার

অনেকে সন্তানদের জন্য সম্পদ রেখে যেতে চান। কিন্তু সফল মানুষেরা মনে করেন, সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো আর্থিক জ্ঞান, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে বড় সম্পদও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ব্যর্থতা মানে শেখার ধাপ

ঝুঁকি এড়িয়ে চলা নিরাপদ মনে হলেও, তা বড় সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে। সফল মানুষ ব্যর্থতাকে অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেন এবং সেটিকে শেখার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন।

একা নয়, দলগতভাবে এগোনো

কোনো বড় সফলতাই একক প্রচেষ্টায় আসে না। মেন্টর, উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা গ্রহণ করাকে তাঁরা বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেন।

সঠিক আর্থিক জ্ঞান, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জন করলে যে কেউ ধীরে ধীরে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারেন।

সূত্র: রবার্ট কিয়োসাকির বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিগত অর্থনীতিবিষয়ক বই রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড

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