Ajker Patrika
ক্যারিয়ার পরামর্শ

কর্মক্ষেত্রে নিজেকে অনুপ্রাণিত রাখার কৌশল

ক্যারিয়ার ডেস্ক
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ০৮: ১১
কর্মক্ষেত্রে নিজেকে অনুপ্রাণিত রাখার কৌশল
ফিডব্যাক ভয়ের বিষয় মনে হলেও এটি অনুপ্রেরণার বড় উৎস। ছবি: সংগৃহীত

কর্মক্ষেত্রে নিজেকে মোটিভেটেড রাখা সহজ নয়। অনেকে দিনের পর দিন একই কাজ করতে গিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তবে কিছু ছোট কৌশল মানলেই আগ্রহ ও উদ্দীপনা ফিরে আসে। চলুন, এমন কিছু গোপন পরামর্শ একনজরে দেখে নেওয়া যাক–

লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

শুধু কাজ শুরু করলেই চলবে না, আপনার কাজের উদ্দেশ্য বোঝা জরুরি। কোথায় পৌঁছাতে চান, তা ঠিক করে সে লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করুন। স্পষ্ট লক্ষ্য থাকলে সময় ও শক্তি কোনোটিই নষ্ট হবে না। এ ছাড়া লক্ষ্য নির্ধারণ করলে আপনি নিজের অগ্রগতি পরিমাপ করতে পারবেন। প্রতিটি পদক্ষেপে অনুপ্রেরণা পাবেন।

নিজের জন্য ছোট পুরস্কার রাখুন

একঘেয়ে কাজ যেমন ফাইল গোছানো, রিপোর্ট তৈরি বা ডেটা এন্ট্রি করতে গিয়ে বিরক্তি লাগে। এমন ক্ষেত্রে নিজেকে ছোট পুরস্কার দিন। কাজ শেষ হলে প্রিয় কফি, মিষ্টি বা হালকা কিছু উপভোগ করুন। এতে বিরক্তিকর কাজটিও সহজ মনে হবে এবং মনোবল বাড়বে।

টু-ডু লিস্ট ব্যবহার করুন

একটি সুসংগঠিত টু-ডু লিস্ট জীবন বদলে দিতে পারে। আজকের বা মাসের কাজগুলো লিখে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজান। একে একে কাজ শেষ করে টিক চিহ্ন দিন। ছোট ছোট সাফল্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং কাজের মধ্যে ইতিবাচকতা তৈরি করবে।

মনোযোগ ধরে রাখুন

পরিবেশের বিভ্রান্তি যেমন সহকর্মীর গল্প, ফোনের নোটিফিকেশন বা সোশ্যাল মিডিয়া মনোযোগের ধারা ভেঙে দেয়। প্রয়োজনে অনুপ্রেরণামূলক গান শুনুন বা ফোন আলাদা রাখুন। কিছু সময় শুধু কাজের দিকে মনোযোগ দিন।

নিয়মিত বিরতি নিন

দীর্ঘ সময় বসে কাজ করলে ক্লান্তি, অস্থিরতা ও হতাশা বেড়ে যায়। ১০-১৫ মিনিটের হালকা হাঁটাহাঁটি বা স্ট্রেচিং মন ও শরীরকে সতেজ রাখে। লাঞ্চ ব্রেকেও হালকা শরীরচর্চা করলে নতুন শক্তি ফিরে আসে।

নিজেকে চ্যালেঞ্জ করুন

একঘেয়ে কাজ বা দায়িত্ব যদি বিরক্তিকর মনে হয়, নতুন প্রকল্প বা অতিরিক্ত দায়িত্ব নিন। নতুন স্কিল শেখার জন্য অনলাইন কোর্স করুন। নতুনত্ব ও চ্যালেঞ্জই মোটিভেশনের বড় উৎস। এটি শুধু আপনাকে উন্নত করবে না; বরং প্রতিষ্ঠানেও আপনাকে বিশেষভাবে চিনবে।

ফিডব্যাক চাইতে দ্বিধা করবেন না

ফিডব্যাক ভয়ের বিষয় মনে হলেও এটি অনুপ্রেরণার বড় উৎস। সমালোচনা বা প্রশংসা—উভয়েই রয়েছে শেখার সুযোগ। ভালোভাবে প্রাপ্ত ফিডব্যাক আপনাকে আরও উন্নত হতে সাহায্য করে। শিশুদের উদাহরণ মনে করুন; তারা প্রতিনিয়ত শেখে, ছোট ভুলে শেখার মাধ্যমে আরও দৃঢ় হয়। প্রাপ্তবয়স্করাও একইভাবে প্রতিনিয়ত শেখে।

মানসিকভাবে প্রস্তুত হোন

কঠিন কাজের আগে কল্পনা করুন, আপনি তা চমৎকারভাবে সম্পন্ন করছেন। যেমন: বড় প্রেজেন্টেশন দিতে হলে শুধু ‘কাজটি করতে হবে’ ভাববেন না। কল্পনা করুন আপনি তা সফলভাবে শেষ করছেন। ভিজ্যুয়ালাইজেশন আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং ভয় কমায়।

অনুপ্রেরণামূলক উক্তি ব্যবহার করুন

অনুপ্রেরণামূলক শব্দ বা উক্তি মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে। প্রিয় উক্তিগুলো স্ক্রিনশট বা প্রিন্ট করে ডেস্কে রাখুন। দিন শুরু বা শেষের সময় চোখে পড়লে আপনি আবার উদ্দীপিত হবেন।

নিজের দুর্বল দিক নিয়ে দমিয়ে ফেলবেন না

সবাই ভুল করে, সবাই দুর্বল দিক রাখে। নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখুন, ধৈর্য ও সদয় হোন। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পরে আরও ভালো করার পরিকল্পনা করুন।

সূত্র: ক্যারিয়ারএডিক্ট.কম

