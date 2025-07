৮ ব্যাংকের অফিসার (সাধারণ) নিয়োগ পরীক্ষা, শেষ সময়ের প্রস্তুতি

ইংরেজি

শেষ সময়ে Synonym, Antonyms, Analogy, Number, Gender এই অধ্যায়গুলোর বিগত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো দেখে নিন। এক্ষেত্রেও খেয়াল রাখবেন ‘Which is not, not similar, dissimilar’ উল্লেখিত প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়বেন।

গণিত

গণিতের বিভিন্ন অধ্যায়ের সূত্রগুলো চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। বিশেষ করে ঘন জ্যামিতি, পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো। সময় ও কাজ, গতি, শতকরা, সুদকষা ইত্যাদি অধ্যায়গুলো থেকে পূর্বে দাগানো সব নিয়মের ১-২টা করে অঙ্ক দেখতে পারেন।

সাধারণ জ্ঞান

বিগত তিন বছরে হওয়া ব্যাংকের পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, বাজেট ও অর্থনৈতিক সমীক্ষাগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

কম্পিউটার

বিগত ব্যাংক ও বিসিএস পরীক্ষার কম্পিউটার প্রশ্ন সমাধান।

পরীক্ষার হলে করণীয়

যথেষ্ট সময় নিয়ে পরীক্ষার হলে পৌঁছাবেন। দেরিতে পৌঁছালে উদ্বিগ্নতার কারণে ভালো প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা আশানুরূপ দেওয়া যায় না।

ওএমআরে সঠিকভাবে রোল ও সেট কোড পূরণ করবেন। নেগেটিভ মার্কিং সম্পর্কে যে নির্দেশনা দেওয়া আছে, ভালোভাবে খেয়াল করবেন।

যে বিষয়ে আপনার দখল ভালো সে বিষয় দিয়ে শুরু করবেন। যেমন, আমি বরাবরই কম্পিউটার দিয়ে শুরু করতাম। যে প্রশ্নগুলো প্রথমবারে কনফিউশন তৈরি হয়, সেগুলো না দাগিয়ে পরের প্রশ্নে চলে যাবেন। শেষের দিকে বাকি থাকা প্রশ্নে চোখ বোলাবেন।

সম্ভাব্য উত্তর জানা থাকলে দাগাতে পারেন। খেয়াল রাখবেন, নেগেটিভ মার্ক যদি .৫০ হয় তবে অনুমানের ভিত্তিতে কোনো প্রশ্ন দাগাবেন না। চেষ্টা করবেন গণিত অংশ শেষে দাগানোর।

সব পরীক্ষার্থীর জন্য শুভকামনা। আগামী বছর এই সময়ে সবার নামের শেষে যুক্ত হোক অফিসার পদবি।